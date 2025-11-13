Ο στιγµατισµός ενός ολόκληρου νησιού και η αδιαφορία του κράτους

«Η Ελλάδα παραµένει µια από πιο δύσκολες

και προβληµατικές χώρες στην Ευρώπη,

για την κριτική και ανεξάρτητη δηµοσιογραφία….»

M. Mukherjee διευθύντρια του Reuters Institute

Μάρτυρες για άλλη µια φορά άναρθρων κραυγών, ρατσισµού και τροµολαγνείας στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, σχετικά µε τις δολοφονίες στα Βορίζια. Έτσι ακούµε για «πολεµικό κλίµα τρόµου» από τους αυτόκλητους «εισαγγελείς» των αθηναϊκών ΜΜΕ, που στην προσπάθειά τους να ανεβάσουν τις ακροαµατικότητές τους, διαιωνίζουν περιφερειακές τοξικότητες και αντιµετωπίζουν την αξιόπιστη ενηµέρωση σαν ένα εµπορικό προϊόν.

Ακούµε λοιπόν σε καθηµερινή βάση χυδαιότητες από πρωτοκλασάτους παρουσιαστές και υποτιθέµενους αστυνοµικούς αναλυτές, ότι στην Κρήτη «τα παιδιά πολώνονται από µικρά και δεν υπάρχει κανονικότητα, όπως στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιφέρειες της χώρας», ότι βεντέτες αντιµετωπίζουν στην Ευρώπη τα δικαστήρια µόνο στην Κρήτη και σε κάποια χωριά της Αλβανίας, ότι «αν η αστυνοµία προσπαθήσει να αφοπλίσει τους Κρητικούς, θα χυθεί αίµα» και πολλές άλλες γελοιότητες.

Παρεµπιπτόντως, δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να απολογηθώ για µια µειοψηφία που δρα εγκληµατικά στο νησί. Και βεβαίως οι «λεβεντογενιές» θεωρούνται, αν όχι επιζήµιες, τουλάχιστον γραφικές. Ας απολογηθούν αυτοί που ολιγωρούν και σιωπούν και που τους αφήνουν ανεξέλεγκτους.

Ας απολογηθεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας που τώρα σιωπά και να µας εξηγήσουν γιατί πρέπει να έχει ο κάθε βουλευτής και ο κάθε µεγαλοδηµοσιογράφος µια εξάδα δηµόσιους φρουρούς, ενώ είναι πιο απαραίτητοι στις εσχατιές της χώρας. Ας ενηµερώσει κάποιος τους κάθε είδους µαϊντανούς στα τηλεπαράθυρα, ότι οι δολοφονίες που έγιναν στα Βορίζια δεν είναι βεντέτα, αλλά εγκλήµατα του κοινού ποινικού δικαίου και ότι ο µέσος όρος στην Κρήτη εγκληµατικότητας – ανθρωποκτονιών όχι µόνο δεν ξεπερνά, αλλά είναι µικρότερος του µέσου όρου της χώρας.

Αντιθέτως, ο µέσος όρος των Ελλήνων πολιτών που «θεωρούν τους πολιτικούς και τους δηµοσιογράφους ως σηµαντικούς παράγοντες στην παραπληροφόρηση» είναι πολύ µεγαλύτερος από τον µέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της έρευνας που έκανε το Ινστιτούτο Reuters της Οξφόρδης για τη δηµοσιογραφία σε 48 χώρες παγκοσµίως. Έξι στους δέκα πολίτες στη χώρα µας θεωρούν αναξιόπιστους πολιτικούς – κόµµατα και δηµοσιογράφους – ΜΜΕ.

Η συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει για την Κρήτη, προς το παρόν τουλάχιστον, περιορίζεται στο συλλογικό στιγµατισµό του νησιού, αντί να αναζητούνται τα αίτια και οι λύσεις του προβλήµατος, γιατί προφανώς υπάρχει πρόβληµα. Γιατί η οπλοκατοχή είναι ένα σύγχρονο πρόβληµα και δεν ευσταθεί βέβαια ο αφελής ισχυρισµός ότι µια ξαρµάτωτη Κρήτη δεν θα µπορεί να αντισταθεί στον κάθε κατακτητή. Ε, ναι, ακούγεται κάπως… ντουφεκάκια εναντίον των σύγχρονων όπλων της πολεµικής µηχανής. Για φανταστείτε να πυροβολούµε τους πυραύλους και τα ντρόουν στον αέρα.

Πράγµατι, οι ρίζες της οπλοκατοχής στην Κρήτη δεν ξεκίνησαν µε τους άσκοπους και επικίνδυνους πυροβολισµούς σε γάµους και πανηγύρια, ούτε υποδεχόµενοι τους πρωθυπουργούς της χώρας (συνυπεύθυνοι κι αυτοί µήπως για αυτήν τη µάστιγα;), όπου αυτοί καµάρωναν, αλλά από την ανάγκη να εναντιωθούν και να προστατευτούν οι ντόπιοι από τους διάφορους κατακτητές. Τότε πολεµούσαν οι άνθρωποι µε ό,τι όπλα είχαν. Αργότερα, για να αυτοπροστατεύονται και να επιβάλλονται κυρίως ισχυρές οικογένειες (πολύ σηµαντική και η συµβολική κυριαρχία στο χώρο), σε εποχές που υπήρχε κενό εξουσίας από το ελληνικό κράτος.

Αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να προβληµατίζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για την υποτυπώδη παρουσία κρατικών υπηρεσιών ως κοινωνικό αγαθό στις αποµακρυσµένες περιοχές, ακόµα και σήµερα; ∆υστυχώς και οι ελάχιστες που έχουν αποµείνει, στο όνοµα του οικονοµικού ορθολογισµού, καταργούνται η µία µετά την άλλη (βλέπε ΕΛΤΑ).

Εκεί στο Νότο, Λιβυκό Πέλαγος µεριά, που είναι και σύνορα κράτους αλλά και σύνορα της Ευρώπης µε την Αφρική, οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις δεν έδειξαν ποτέ το έµπρακτο ενδιαφέρον τους. Το ελληνικό κράτος χρόνια τώρα µας δείχνει τις προθέσεις του: την εγκατάλειψη της υπαίθρου από βασικές υποδοµές. Στο νησί που είναι πρώτο σε τουριστικές αφίξεις, οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και οι διαχρονικά ανίκανοι Κρητικοί εθνοπατέρες, δεξιοί και αριστεροί, δεν αξιώθηκαν να αντικαταστήσουν ή να βελτιώσουν τουλάχιστον τον γνωστό πλέον αιµατοβαµµένο ΒΟΑΚ, που είχε κατασκευάσει η χούντα, ενώ όλη η υπόλοιπη χώρα έχει σύγχρονους δρόµους.

Ξεχνάνε, απ’ ό,τι φαίνεται, οι απαίδευτες νοµοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες ότι στη φύση δεν µπορεί να υπάρξει «κενό», γιατί το αντικαθιστά αµέσως ό,τι λείπει. Στην περίπτωσή µας η νόµιµη εξουσία αντικαθίσταται από την παράνοµη, η έλλειψη παιδείας και πολιτιστικών εκδηλώσεων από την κούπα και το πιστόλι στη µέση, η έλλειψη αγροτικής εκπαίδευσης από ερασιτεχνισµούς και άγνοια του αντικειµένου, που καταλήγουν εν τέλει στην εξάρτηση των αγροτών από τους γνωστούς ΟΠΕΚΕΠΕ∆ΕΣ.

Έχω µια πρόταση προς τους εθνοπατέρες και ιδιαίτερα προς τους κυβερνώντες:

Αντί να µοιράζετε τα χρήµατα για τους αγρότες στους ηµέτερους, δώστε κίνητρα να εγκαταλείψουν οι χωριάτες τα χωριά τους και να πάνε στις πόλεις να ζουν ανθρωπινά. Μην ανησυχείτε για την ερήµωση της υπαίθρου. Το κενό που θα υπάρξει θα αντικατασταθεί από γειτονικούς λαούς.