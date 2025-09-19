Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποβλήθηκε σε επέμβαση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP, υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους.

Η περίοδος απουσίας από τα γήπεδα εκτιμάται σε κάποιες εβδομάδες και ο Τσιτσιπάς ελπίζει πως θα είναι έτοιμος για το μεγάλο τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam», που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18/10 στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει κληθεί ν’ αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του, και ελπίζει πως θα καταφέρει να λάβει μέρος στο τουρνουά του Ριάντ, καθώς οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το ποσό των πέντε εκατ. δολαρίων! Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτς.