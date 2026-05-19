Ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, Γλωσσολόγος και Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σας προσκαλεί στην ομιλία του με θέμα: «Ο σκύλος στη Μινωική Κρήτη: Από τη Μυθολογία στην Ιστορία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 19:00, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου.

ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο ταξίδι στον κόσμο της Μινωικής Κρήτης, αναδεικνύοντας τη θέση του σκύλου στη μυθολογία, την ιστορία, την καθημερινή ζωή και τον συμβολισμό του αρχαίου κρητικού πολιτισμού. Μέσα από τη γλωσσολογική, ιστορική και πολιτισμική του προσέγγιση, ο ομιλητής θα φωτίσει πτυχές της σχέσης ανθρώπου και σκύλου στη μινωική κοινωνία, συνδέοντας το παρελθόν με τη διαχρονική παρουσία του σκύλου στην κρητική παράδοση και κουλτούρα.

Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό.