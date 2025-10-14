Ο ΣΗΠΕ καταδικάζει επίθεση σε δημοσιογράφο της «Πελοποννήσου» (video)

Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Παναγιώτης Ρηγόπουλος,

κατά την εκτέλεση του δημοσιογραφικού του έργου, από ομάδα στελεχών του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η φραστική και σωματική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δημοσιογράφου, αποτελεί μια απολύτως καταδικαστέα πράξη βίας και εκφοβισμού που στρέφεται ευθέως κατά της ελευθερίας του Τύπου, της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και, εν τέλει, κατά του δικαιώματος των πολιτών στην έγκυρη και ελεύθερη ενημέρωση».

Στην συνέχεια ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «συνήθως τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού των δημοσιογράφων, γίνονται από φορείς της εξουσίας. Και είναι διπλά ανησυχητικό και θλιβερό το γεγονός ότι η επίθεση αυτή προήλθε από στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο ιστορικά υπερασπίζεται τη δημοκρατία, τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία της

έκφρασης. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία».

Ενώ τονίζει ότι «ο ΣΗΠΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο, στην ιστορική εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – μέλος του Συνδέσμου μας – και σε όλους τους εργαζομένους της.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε έμπρακτα την ανεξαρτησία της περιφερειακής δημοσιογραφίας απέναντι σε κάθε μορφή βίας, φίμωσης ή εκφοβισμού.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση του περιστατικού και στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

Η ελευθεροτυπία δεν φιμώνεται. Η δημοσιογραφία δεν τρομοκρατείται.

Η ενημέρωση των πολιτών είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας και δεν εκβιάζεται»