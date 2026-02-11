Ο σηµαντικός θεσµός των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα

Τα Κέντρα Υγείας αποτελούν έναν από τους βασικότερους θεσµούς της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα.

Από την ίδρυσή τους έως σήµερα, έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον γενικό πληθυσµό, ιδίως στις αγροτικές, νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. Η πορεία τους αντικατοπτρίζει τις κατά καιρούς ευρύτερες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις του ελληνικού συστήµατος υγείας.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η πρωτοβάθµια περίθαλψη στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν από κατακερµατισµό και ανισότητες. Οι υπηρεσίες παρέχοντο µέσω αγροτικών ιατρείων, ασφαλιστικών ταµείων και ιδιωτών ιατρών, χωρίς ενιαίο σχεδιασµό και συντονισµό. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές ανισότητες αλλά και διαφοροποιήσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα της φροντίδας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της υπαίθρου.

Τοµή στην οργάνωση της υγειονοµικής περίθαλψης αποτέλεσε ο Νόµος 1397/1983, µε τον οποίο ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας από τον τότε Υπουργό Υγείας Παρασκευά Αυγερινό, ο οποίος υπήρξε και ο βασικός αρχιτέκτονας του. Το ΕΣΥ θεµελιώθηκε πάνω σε ένα σαφές κοινωνικό και πολιτικό όραµα, εµπνευσµένο από τα ευρωπαϊκά συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας και ιδιαίτερα από το βρετανικό NHS µε κεντρική ιδέα ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα και όχι εµπόρευµα.

Βασικές αρχές του οράµατος ήταν η άρση των ανισοτήτων µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών οµάδων η καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, τόπου κατοικίας ή ασφαλιστικής κατάστασης, σε υπηρεσίες υγείας, η παροχή υγειονοµικής περίθαλψης κυρίως από το κράτος, χωρίς άµεση οικονοµική επιβάρυνση του πολίτη, η έµφαση στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και τη φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας (µε τη δηµιουργία των Κέντρων Υγείας ως βασικών πυλώνων της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας) και βέβαια ο δηµόσιος και αποκεντρωµένος χαρακτήρας του συστήµατος µε κρατική ευθύνη στον σχεδιασµό και την εποπτεία.

Στο πλαίσιο λοιπόν της ισότιµης, καθολικής και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας της, τα πρώτα Κέντρα Υγείας ιδρύθηκαν κυρίως σε αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές, λειτουργώντας ως αποκεντρωµένες µονάδες παροχής ιατρικής φροντίδας, πρόληψης, αγωγής υγείας και επείγουσας αντιµετώπισης. Στελεχώθηκαν µε γενικούς ιατρούς, αγροτικούς ιατρούς, νοσηλευτές, µαίες και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό. Κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, το δίκτυο των Κέντρων Υγείας επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, ενισχύθηκε ο ρόλος τους στην πρόληψη, στους εµβολιασµούς και στη δηµόσια υγεία.

Ωστόσο, η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του χρόνου αντιµετώπισε πολλές προκλήσεις , όπως ανεπαρκή χρηµατοδότηση, ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό, περιορισµένη διασύνδεση µε τα νοσοκοµεία και τις λοιπές δοµές υγείας. Ιδιαίτερα την περίοδο της οικονοµικής κρίσης την δεκαετία του 2010, οι περικοπές στη χρηµατοδότηση και οι περιορισµένες προσλήψεις επιβάρυναν αισθητά τις ήδη υφιστάµενες δυσλειτουργίες.

Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκαν κατά περιόδους µεταρρυθµίσεις στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη δηµιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας. Οι ΤΟΜΥ αποτέλεσαν µια φιλόδοξη αλλά ατελή µεταρρύθµιση καθώς ανέδειξαν τη σηµασία της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και του οικογενειακού ιατρού, χωρίς όµως να επιτύχουν πλήρη αναδιάρθρωση του συστήµατος µε αποτέλεσµα σήµερα να θεωρούνται περισσότερο ένα ενδιάµεσο στάδιο µεταρρύθµισης, παρά ως ένα ολοκληρωµένο µοντέλο.

Τα Κέντρα Υγείας την τελευταία πενταετία

Τα τελευταία χρόνια, τα Κέντρα Υγείας καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσµού, η αύξηση των χρόνιων νοσηµάτων και οι κρίσεις της δηµόσιας υγείας. Επιπλέον όµως οικονοµικά προβλήµατα του πληθυσµού, εντατικοί χρόνοι ζωής και η αδυναµία φροντίδας ηλικιωµένων από τα παιδιά τους, καθιστούν την παρουσία τους ως βασικό σηµείο αναφοράς για την υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού της υπαίθρου και όχι µόνο.

Η πανδηµία COVID-19 ανέδειξε τον κρίσιµο ρόλο τους στην επιτήρηση, τη διάγνωση και τον εµβολιασµό του πληθυσµού αλλά κυρίως στην αναγκαιότητα του για παροχή υπηρεσιών υγείας. Χωρίς τα Κέντρα Υγείας, η ύπαιθρος θα βίωνε µια κατάσταση υγειονοµικού αποκλεισµού καθώς οι δοµές αυτές δεν καλύπτουν απλώς ιατρικές ανάγκες αλλά λειτουργούν ως θεµέλιο κοινωνικής συνοχής και υγειονοµικής ασφάλειας. Η ύπαρξή τους δε αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιµη πρόσβαση στην υγεία και τη βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Το 2001 ως νέα Ακτινοφυσικός που µόλις είχε επιστρέψει στην πατρίδα της από µια ανεπτυγµένη χώρα του εξωτερικού, επισκέφτηκα τα ΚΥ της Κρήτης για την αδειοδότηση των ακτινολογικών τους εργαστηρίων. Η απογοητευτική εικόνα που τότε σχηµατίστηκε, αντικαταστάθηκε µε το θαυµασµό του έργου που τα ίδια επιτελούσαν είκοσι χρόνια µετά, την περίοδο της πανδηµίας COVID, που τα επισκέφτηκα πλέον µε άλλη ιδιότητα, ως Επιθεωρήτρια Ποιότητας. ∆εν ήταν µόνο η µατιά της ηλικιακής και επαγγελµατικής ωριµότητας. Ήταν ο κόσµος που αναζητούσε και είχε ανάγκη από τις υπηρεσίες τους και το απόθεµα ψυχής που αβίαστα κατατίθεντο από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό τους.

Σήµερα τα περισσότερα Κέντρα Υγείας της Κρήτης έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης και αλλάζουν µορφή αναβαθµίζοντας τις υποδοµές τους και ψηφιοποιώντας τις υπηρεσίες τους. Αισιόδοξη για τη νέα µορφή που παίρνουν, δέχοµαι την χαρά και περηφάνια των εργαζοµένων τους που επιτέλους µετά από τόσα χρόνια βλέπουν µια µεγάλη αλλαγή στις υποδοµές τους.

Ευχή και προσδοκία είναι οι όποιες αλλαγές στα Κέντρα Υγείας να µη στοχεύουν στην ιδιωτικοποίησή τους, αλλά στην ουσιαστική αναβάθµιση της παρεχόµενης φροντίδας υγείας προς τους ανθρώπους των χωριών µας. Ένα κοινωνικά δίκαιο σύστηµα υγείας, που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών, οφείλει να υπερισχύει κάθε λογικής κέρδους. Όχι επειδή το κέρδος δεν είναι ζητούµενο και δεν µπορεί να συµβάλει στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιµότητα των δοµών υγείας, ούτε επειδή ο ιδιωτικός τοµέας δεν καλύπτει συχνά ελλείψεις του δηµόσιου συστήµατος ή επειδή οι ανάγκες για υπηρεσίες υγείας δεν είναι αυξηµένες και πολυδιάστατες. Αλλά επειδή η υγεία δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως εµπόρευµα· αποτελεί θεµελιώδες κοινωνικό δικαίωµα και βασική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες της.

*Η Μαρία Πετραντωνάκη είναι φυσικός –

ακτινοφυσικός – µηχανικός Περιβάλλοντος και επιθεωρήτρια Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας. διευθύντρια Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ και εντεταλµένη σύµβουλος Ανάπτυξης ∆. Χανίων