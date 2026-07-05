Ο Σαρλ Λεκλέρ νικητής στο Σίλβερστοουν

Ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari αναδείχτηκε νικητής στο γκραν πρι της Μεγάλης Βρετανίας, στον 9ο αγώνα της χρονιάς.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Μονεγάσκος πιλότος, μετά από ενάμισι χρόνο πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο Σίλβερστοουν υπό καθεστώς Safety Car. Οι δύο Βρετανοί Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον συμβιβάστηκαν με τις άλλες δύο θέσεις στο πόντιουμ. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη θέση τερμάτισε o Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ενώ τρίτος πέρασε τη γραμμή του φίνις ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari.

Αν και για 48 γύρους η στρατηγική της Ferrari δούλευε, εν τέλει η ιταλική ομάδα συμβιβάστηκε με το 1-3, αφού μπήκε… σφήνα, η Mercedes του Τζορτζ Ράσελ στη 2η θέση.

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος χθες (4/7) πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε αγώνα σπριντ της Φόρμουλα 1 και ξεκίνησε από την pole position, δεν κατάφερε ν’ ανέβει στο βάθρο, αφού υποχρεώθηκε να μπει πολλές φορές στα πιτς λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε το μονοθέσιο της Mercedes. Μάλιστα, ο 19χρονος Ιταλός, o οποίος τερμάτισε 16ος, έμεινε χωρίς βαθμούς, όπως και ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull. Ο Ολλανδός έχασε τον έλεγχο και στο 48ο γύρο βρέθηκε στην αμμοπαγίδα.