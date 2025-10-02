Ο Σ. Ζουλάκης στην περιγραφή των παρελάσεων

Μεγάλο το κενό που άφησε στα πολιτιστικά δρώµενα των Χανίων ο χαµός της Ζαχαρένιας Σηµανδηράκη. Στο σύλλογο γυναικών “Ίρις”, στην “Ενωση Πνευµατικών ∆ηµιουργών”, σε θέµατα που αφορούν τα αρχεία αλλά και στην µετάδοση των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, όπως είχαν καθιερωθεί την τελευταία 20ετία.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο και καθώς η παρέλαση για το «ΌΧΙ» πλησιάζει, βρέθηκε αντικαταστάτης στο πρόσωπο του Σταύρου Ζουλάκη, ενός γνωστού και καταξιωµένου δηµοσιογράφου µε εργασία στην τοπική τηλεόραση (Κύδων και Creta), στο ραδιόφωνο και µε έντονη πολιτιστική δραστηριότητα µέσα από συµµετοχή σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές αλλά και θεατρικές παραστάσεις. Μια επιλογή σίγουρα επιτυχηµένη, τα αποτελέσµατα της οποίας θα φανούν σύντοµα.