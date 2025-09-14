menu
22.4 C
Chania
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ο “Κωλοβρέχτης” αναβίωσε στη Σούδα (video)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Το σύνθημα δόθηκε, οι βάρκες ανοίχτηκαν τραβώντας στα βαθιά το δίχτυ, έπειτα η μια εξ’ αυτών πήρε μαζί της τη μια άκρη του σκοινιού ώστε να “δέσει” η καλάδα. Μικροί και μεγάλοι, άρχισαν να τραβούν τις δύο άκρες των σχοινιών προς την ακτή, όχι βιαστικά- ούτε γρήγορα αλλά με ρυθμό. Στο τέλος η ανταμοιβή για όλους, μια καλή ψαριά…Το παλιό ψάρεμα, του “κωλοβρέχτη” αναβίωσε για άλλη μια φορά το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία του Βλητέ της Σούδας.

Άνθρωποι της περιοχής, με πρωτοβουλία του “Πολιτιστικού Συλλόγου” ψάρεψαν όπως παλιά, όπως έμαθαν οι Μικρασιάτες τους κατοίκους της περιοχής.

Την αναβίωση εξηγούσε στον πολύ κόσμο που βρέθηκε στην παραλία ο Hλίας Φραγκιαδάκης πρόεδρος του “Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας”, που τόνισε με αυτόν τον τρόπο «θυμόμαστε όλους τους παλιούς ψαράδες, που με τον “κωλοβρέχτη”, μεγάλωσαν και σπούδασαν τα παιδιά τους».

Στη μνήμη των ψαράδων ρίχτηκε στεφάνι στη θάλασσα και πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση.

«Ο “κωλοβρέχτης” στην περιοχή τη δικιά μας, ήλθε το 1922 από τους πρόσφυγες. Σαν Κρητικοί δεν ξέραμε καθόλου να ψαρεύουμε. Το 1928 μπήκε η πρώτη “καλάδα” στα “Άσπρα” από Μικρασιάτες, μετά το 1945 ξεκίνησαν και οι δικοί μας, οι ντόπιοι να ψαρεύουν με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε ο κ. Σταύρος Μυριδάκης, που τόνισε πως οραματιστής της πρώτης εκδήλωσης ήταν ο Φίλιππος Πισσαδάκης.

Περιγράφοντας την καθημερινότητα της καλάδας στη Σούδα ο κ. Μυριδάκης τόνισε πως «ο αγώνας για επιβίωση αδιάκοπος και δύσκολος, ο μόχθος σκληρός και επίπονος. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός. Από τα βαθιά μεσάνυχτα στις 3 ή 4 το πρωί…Για να βγει το μεροκάματο, να μοιραστεί το μερτικό, για να βοηθηθεί η οικογένεια. Για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη ζωή.»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum