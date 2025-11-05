O Πύρρος Δήμας Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών

Νέα μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα από την Παγκόσμια Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών (IWF).

Όπως ανακοινώθηκε «με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ανατέθηκε ο ρόλος του Προέδρου της νεοσύστατης Επιτροπής Καινοτομίας με στόχο η εμπειρία του, το όραμα του και η δέσμευση του στην άρση βαρών, να αποτελέσουν την πλατφόρμα για τη δημιουργία νέων ιδεών και καινοτομιών για την ανάπτυξη του αθλήματος στις επόμενες γενιές.

O Πύρρος Δήμας τιμήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων και U23 στο Δυρράχιο από την Αλβανική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για την συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά του στο άθλημα. Tην βράβευση στον τρεις φορές χρυσό Ολυμπιονίκη έκανε ο Πρόεδρος της Αλβανικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Elez Gjoza μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Αstrit Hasani»