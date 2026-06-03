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Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Ο ψηφιακός αναλφαβητισµός του αύριο!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Ακούς και διαβάζεις απόψεις νέων ανθρώπων που µιλούν για τον πόλεµο λες και πρόκειται για το παιχνίδι «Call of Duty» µε τους ψηφιακούς θανάτους ή για ταινίες τύπου «Ράµπο» 2 και 3 όπου οι αντίπαλοι του “ήρωα” -συµβολίζοντας πάντα το απόλυτο κακό- πεθαίνουν ο ένας µετά τον άλλο από το οπλοπολυβόλο του!
Παρακολουθείς συζητήσεις στο διαδίκτυο, στα κανάλια µε εθνική εµβέλεια για το περιβάλλον και αντιλαµβάνεσαι ότι ορισµένοι εκ των λαλίστατων «συνδαιτυµόνων» αλλά κυρίως αυτοί που βρίσκονται µπροστά στις οθόνες, δεν βλέπουν όχι µόνο το δάσος, µα µήτε το δέντρο, θαµπωµένοι από το χρώµα των χαρτονοµισµάτων του ευρώ, του δολαρίου…!
“Σκρολάρεις” στην οθόνη του κινητού, ανάµεσα σε ένα απίστευτο όγκο πληροφοριών, διασκεδαστικών, περιπαικτικών, έγκυρων… αλλά και άκυρων, άσχετων, προϊόντων προπαγάνδας ή απλά συλλογής λανθασµένων πληροφοριών από ανθρώπους που απλά θέλουν κάτι να πουν και ακόµα πιο συχνά κάτι να δείξουν. Από influencers – δηµιουργούς περιεχοµένου, που το έργο τους πολλές φορές δεν έχει ούτε περιεχόµενο, ούτε αποτελεί δηµιουργία.
Την ίδια στιγµή διαπιστώνεις πως ένα µεγάλο µέρος του κόσµου (που ψηφίζει, εκλέγει δηµάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές, κυβερνήσεις έστω κάθε 4-5 χρόνια), είναι περισσότερο χαµένο από ποτέ σε αυτόν τον “ωκεανό πληροφορίας”, αδυνατεί να διαχειριστεί τον όγκο που τον βοµβαρδίζει, να επεξεργαστεί απλές πληροφορίες. Κοντά σε όλα τα παραπάνω και η σύγχρονη “οργουελιανή γλώσσα” µε πολλή ανάπτυξη, σεβασµό στο περιβάλλον (sic), αγάπη για τον άνθρωπο και άλλες ωραίες φράσεις, που µένουν µόνο φράσεις.
Βρισκόµαστε απέναντι σε ένα νέου τύπου ψηφιακό αναλφαβητισµό και αυτό… δεν κρύβεται!

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