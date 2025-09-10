Ο πρωθυπουργός για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε «σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κοινή προσφορά που κατέθεσαν η αμερικανική Chevron και η Helleniq Energy στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.
Από το Χαϊδάρι, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συμμετοχή «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίον η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας».