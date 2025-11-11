Ο προστάτης του «Μεγάλου Κάστρου»

» Ο Καστρινός «Βιγλάτορας» Άγιος Μήνας

Άγιε Μηνά ΒΙΓΛΑΤΟΡΑ ,του Κάστρου Εσύ προστάτη

Τσ’ ανηµποριάς τση τωρινής, κράτα το λυχνοστάτη.

Να φέγγουνε να σε θωρούν, πως είσαι ο µπροστάτης

δεν θα τσ’ αφήσεις να χαθούν, δεν είσαι διαβατάρης.

Κι όλοι αυτοί, θα σε υµνούν, Μηνά µου καβαλάρη

Αφού µια µέρα σαν κι αυτή, θε να τους κάµεις χάρη.

Χάριν απούκανες οψές σ αλλοτινούς καιρούς µας

Κι έδιωξες µνήµες άσκηµες κι τσ άγριους εχθρούς µας

Παρακαλώ ΣΕ Άγιε….. στάσου σε κάθε σπίτι

∆ώστους κουράγιο και φωνή, έστω κι από φεγγίτη

Κι απούχει ορφανά παιδιά, κι ανήµπορους ανθρώπους,

κάµε τσοι ΕΣΥ να αισθανθούν, ωσάν τσοι χαροκόπους.