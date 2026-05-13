Ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι ύποπτος σε μεγάλη έρευνα για διαφθορά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο πρώην προσωπάρχης του Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατονομάστηκε ως ύποπτος σε μεγάλη έρευνα για διαφθορά από το γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας.

Οπως μετέδωσε το ευρωπαικό δίκτυο Euronews, ο πρώην προσωπάρχης του ουκρανικού προέδρου Andrii Yermak κατονομάστηκε ως ύποπτος σε μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά υπό την ηγεσία του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) της Ουκρανίας.

Το συγκρότημα αποκαλείτο Δυναστεία στο χωριό Κόζιν κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα και ο Αντρέι Γέρμακ στις καταγεγραμμένες συνομιλίες της έρευνας Μίδας αναφέρεται ως «χειρουργός» και το προεδρικό γραφείο «χειρουργικός τομέας».

Το ποσό φέρεται να κυμαίνεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επικεφαλής των δύο υπηρεσιών ξεκαθάρισαν ότι στην μέχρι στιγμής έρευνα δεν έχουν πέσει πάνω στο ονοματεπώνυμο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

