Ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι ύποπτος σε μεγάλη έρευνα για διαφθορά

Ο πρώην προσωπάρχης του Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατονομάστηκε ως ύποπτος σε μεγάλη έρευνα για διαφθορά από το γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας.

Οπως μετέδωσε το ευρωπαικό δίκτυο Euronews, ο πρώην προσωπάρχης του ουκρανικού προέδρου Andrii Yermak κατονομάστηκε ως ύποπτος σε μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά υπό την ηγεσία του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) της Ουκρανίας.

Το συγκρότημα αποκαλείτο Δυναστεία στο χωριό Κόζιν κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα και ο Αντρέι Γέρμακ στις καταγεγραμμένες συνομιλίες της έρευνας Μίδας αναφέρεται ως «χειρουργός» και το προεδρικό γραφείο «χειρουργικός τομέας».

Το ποσό φέρεται να κυμαίνεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επικεφαλής των δύο υπηρεσιών ξεκαθάρισαν ότι στην μέχρι στιγμής έρευνα δεν έχουν πέσει πάνω στο ονοματεπώνυμο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.