Ο πρόεδρος της Αιγύπτου χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι χαιρέτισε σήμερα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ενώ εκπρόσωποι της Χαμάς και του Ισραήλ αναμένεται να έχουν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων καθώς και για κατάπαυση πυρός.

«Δεν μπορώ παρά να επαινέσω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρωτοβουλία του που στόχο έχει την εφαρμογή κατάπαυσης πυρός στη Γάζα», δήλωσε σε ομιλία του με αφορμή την επέτειο από τον ισραηλινοαραβικό πόλεμο τον Οκτώβριο του 1979 (πόλεμος του Γιομ Κιπούρ).

«Μια κατάπαυση πυρός, η επιστροφή φυλακισμένων και κρατούμενων, η ανοικοδόμηση της Γάζας και η έναρξη μιας ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγεί στη δημιουργία και αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους σημαίνουν ότι είμαστε στον καλό δρόμο προς μια βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Το 1973, στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ, η Αίγυπτος και η Συρία επιτέθηκαν στο Ισραήλ το οποίο απώθησε την επίθεση. Ο πόλεμος είχε οδηγήσει στη συνέχεια στην επιστροφή του Σινά στους Αιγυπτίους.

Το 1978, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Ανουάρ αλ-Σαντάτ υπέγραψαν, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ — πρελούδιο για την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ μια αραβικής χώρας και του Ισραήλ, που τερμάτισε στις 26 Μαρτίου 1979 το καθεστώς πολέμου μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Ο Σίσι χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία αυτή, χαρακτηρίζοντάς την θεμέλιο μελλοντικών ειρηνευτικών συμφωνιών στην περιοχή και δηλώνοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί.

«Η ειρήνη που επιβάλλεται διά της βίας δεν μπορεί να οδηγήσει παρά μόνο σε συγκρούσεις, ενώ η ειρήνη που βασίζεται στη δικαιοσύνη είναι αυτή που επιτρέπει μια πραγματική εξομάλυνση», δήλωσε.

Η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, αλλά έχει επίσης προειδοποιήσει σε πολλές περιπτώσεις κατά της όποιας απειλής για την εθνική της ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής ενός μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων προς το αιγυπτιακό έδαφος.

«Ο αιγυπτιακός στρατός είναι αποφασισμένος να εκπληρώσει την αποστολή του για την προστασία της χώρας και τη διατήρηση των συνόρων, και δεν φοβάται τις προκλήσεις», σχολίασε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.