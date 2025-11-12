Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μέσω βιντεοκλήσης στο «Dancing With the Stars»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άφησε το στίγμα του και στο «Dancing With the Stars».

Σε μια απροσδόκητη κίνηση, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του αμερικανικού σόου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον διαγωνιζόμενο Ρόμπερτ Έρβιν (Robert Irwin) και την παρτενέρ του Γουίτνεϊ Κάρσον (Witney Carson).

«Παιδιά, έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε» είπε ο Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της κλήσης, η οποία προβλήθηκε στο βίντεο πριν από την εμφάνιση του χορευτικού διδύμου.

«Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη στο σόου» συμπλήρωσε.