Ο Πολυχρόνης ο Κουτσάκης Πάλι εδώ µε τις εµπνεύσεις του

Φωτεινή Σεγρεδάκη
Αχ Πολυχρόνη µου, άχου παιδί µου πως δεν ξεχνούµε ποτέ! Έµπνευση, φαντασία, δηµιουργία, δηµιουργία, δηµιουργία, δηµιουργία. ∆εκαετίες έρχεται και µας συναντά µε ωραία πράγµατα που δηλώνουν έκπληξη, σκέψη, αξία.

Θα ‘σουνα δεν θα ‘σουνα δύο µε δυόµισι χρόνων µωράκι, µε µεγάλα εξεταστικά µάτια, όταν σε πρωτογνώρισα.

Η µαµά η Νάνω, αγαπηµένη µου συνάδελφος, σε κρατούσε από το χεράκι µε καµάρι κι όταν εγώ σε γέµιζα χάδια και γλυκόλογα, σίγουρα θα σκεφτόσουν: «ποια είναι τώρα αυτή η φλύαρη µε τους γλυκασµούς; Θα πρέπει να της πει κάποιος ότι εγώ όνειρα µεγάλα έχω και φιλοδοξίες και θα δώσω σπουδαίες και µεγάλες χαρές στους γονείς µου! Να µου το θυµηθείτε…». Κι έτσι έγινε. Ευφυέστατο παιδί, επιµελής παραγωγικότατος πολυβραβευµένος εντός και εκτός Κρήτης, εντός και εκτός της πατρίδας (το ξέρεις Φωτεινή µου, µου λέγε η µαµά, πως µας τηλεφωνεί καθηµερινά απ’ έξω, για να ‘ναι ήσυχος πως είµαστε καλά;)

– Είµαι ευτυχισµένος όταν γράφω λογοτεχνία! Έγραψε και τι δεν έγραψε, ποίηση, πρόζα, νουβέλα, κοινωνικά θέµατα, µυθιστόρηµα, θεατρικά, δεκάδες βιβλία ενδιαφέροντα στα χέρια µας, όλα µάλλον τα έχω, ή εγώ ή ο Νικόλας.

Και η µανούλα σου Πολυχρόνη µου, κι ο αξέχαστος πατέρας σου, καταχαρούµενοι για την επιµέλεια, τη γνώση, την εξέλιξη του γιόκα τους, πανεπιστηµιακός δάσκαλος, οικογενειάρχης, άξιος και τρυφερός και συγγραφέας τόσο αξιόλογος κι αγαπηµένος!

Όµως θέλω να πω και δύο λόγια, για τη µαµά Νανώ. Συνάδελφοι χρόνια στις τηλεπικοινωνίες, δεινή συνδικαλίστρια τα ‘δινε όλα για τις συναδέλφους, κι έπαιρνε συχνά τον προϊστάµενο µου στο Καστέλι να βεβαιώνεται ότι δεν αδικούµαι µε το ρεπό µου, που δούλευα µόνη εδώ µε συνθήκες δύσκολες και πολύτροπες.

Παίρνει το ρεπό της η µικρή; Εννοείται ότι η αφεντιά µου ήταν… η µικρή.

Ο συγγραφέας για τα σηµερινά πονήµατα, µόνο ενθουσιασµό έχει να καταθέσει!

Απευθύνεται στο παιδί, µιλά το παιδί, τρυφερότητα, χιούµορ, αγάπη, απευθύνεται στον έφηβο, προσαρµόζει το λεξιλόγιο, κι άµα λάχει δεν αρνείται και καµία… «κατινιά». Ούλα χρειάζονται. Η ευκολία που διεισδύει στα µύχια βάθη της γλώσσας είναι απίστευτη! Για κάθε ηλικία. Πάντα δόκιµος. Απ’ όλα του τα γραπτά, όλο και κάτι τι θυµούµαι… Όµως αναφέρω πάντα εκείνες τις έξοχες στιγµές στο θεατρικό στον ∆ήµο του Καστελίου, που χειροκροτούσαν όρθιοι το έξοχο θεατρικό του, που άγγιζε στα νιάτα του το ιδανικό του έρωτα, απαράµιλλο και ασυµβίβαστο σε µια θαυµαστή επιδοχή που στην Αγάπη τα δίνεις ΟΛΑ! ΟΛΑ!

«Κατά Σαίξπηρ» στην τελειότερη µορφή τους! Την ιδανική!

… Σήµερα µας κερνά 1) όλα ανάποδα

2) INFLUENCER ιστορίες της µιας ανάσας.

Ευχαριστούµε, καλοτάξιδα…

