Ο πολιτισμός στο επίκεντρο συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης

Ο Πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, όπου συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και ειδικότερα η ενεργοποίηση-υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και το «Διάζωμα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο των ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) θα αναδειχθούν οι εμβληματικές διαδρομές της Περιφέρειας Κρήτης, οι περιοχές ΟΥΝΕΣΚΟ όπως επίσης η διαδρομή που αφορά στα Μινωικά Ανάκτορα του νησιού. Επίσης θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής που αφορά στα γεωπάρκα και τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (MAB) της UNESCO και πρόκειται για περιοχές στον Ψηλορείτη, στα Λευκά Όρη, στα Αστερούσια και στην Σητεία.

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την στήριξη και συνεργασία για την περαιτέρω ανάδειξη του φυσικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού μέσω του “Διαζώματος”».