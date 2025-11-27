Ο «Πολιτειακός νόµος της ∆ρήρου»

» Μια υπενθύµιση της σηµασίας του για την Κρήτη

Με αφορµή τις πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαία ∆ρήρο, πολύ κοντά στη Νεάπολη Ν. Λασιθίου, και το φετινό αφιέρωµα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για την «εκατόµπολιν» Κρήτη, εκθέτω συνοπτικώς τα εξής:

Σε ανασκαφές στην ∆ρήρο κατά το έτος 1936 ανευρέθη (µεταξύ άλλων) νόµος χαραγµένος σε λίθο (καταχώρησή του στην επιγραφική συλλογή Van Effenterre-F.Ruze 1994 Nomima Ι αρ. 81), που επονοµάσθηκε «Πολιτειακός (ή Θεσµικός) Νόµος της ∆ρήρου» λόγω του περιεχοµένου του.

Ο Νόµος αυτός ορίζει στο προοίµιό του ότι αδ’ έfαδε πόλι, δηλαδή αυτά αποφάσισε η πόλις, νοούµενη ως η πολιτική κοινότητα (η κοινότητα των πολιτών µε τα συντεταγµένα όργανά της), και, εν συνεχεία, ότι «Όταν κάποιος διατελέσει κόσµος, να µην αναλάβει ξανά αυτό το αξίωµα επί δέκα έτη. Αν παρά ταύτα γίνει κόσµος, σ’ όλες τις περιπτώσεις που εξέδωσε δικαστικές αποφάσεις, να οφείλει το διπλάσιο. Να στερηθεί κάθε δικαίωµα συµµετοχής στην πόλιν για όλη τη διάρκεια της ζωής του και όσες πράξεις έχει διενεργήσει ως κόσµος να είναι άκυρες. Να ορκιστούν: οι κόσµοι, οι δάµιοι και οι ίκατοι της πόλεως.».

Ο ανωτέρω Νόµος χαρακτηρίζεται από τρείς (3) πρωτιές. Συγκεκριµένα:

α) Είναι, κατ’ αρχάς, ο αρχαιότερος γραπτός νόµος από τους µέχρι σήµερα ανευρεθέντες γραπτούς νόµους στον ελληνικό χώρο και, γενικότερα, στην Ευρώπη, δεδοµένου ότι χρονολογείται περί τις αρχές ή τα µέσα του 7ου π.Χ. αιώνος. Είναι δε ο Νόµος αυτός γραπτός (εν αντιθέσει µε τους µέχρι τότε προφορικούς νόµους) προς διασφάλιση της πιστότητας του περιεχοµένου του και, συνακολούθως, της ακριβούς τήρησής του, χωρίς προσθαφαιρέσεις ή αλλοιώσεις κατά το δοκούν µε το πέρασµα του χρόνου σε βάρος της γνησιότητας του περιεχοµένου του και της αµερόληπτης εφαρµογής του.

β) Επιπροσθέτως, είναι πολιτειακού περιεχοµένου ως αναφερόµενος στην πολιτική-κρατική οργάνωση, ώστε να καθίσταται, µε βάση τα υφιστάµενα αρχαιολογικά ευρήµατα, ο αρχαιότερος γραπτός νόµος πολιτειακού περιεχοµένου όχι µόνο στον ελληνικό χώρο και την Ευρώπη αλλά και παγκοσµίως, πλην δε τούτου στον ίδιο Νόµο µαρτυρούνται για πρώτη φορά η πόλις ως εξουσιαστική-κρατική οντότητα, καθώς και οι κόσµοι, οι δάµιοι και οι ίκατοι ως όργανα της πόλεως.

γ) Είναι, τέλος, ο αρχαιότερος δηµοκρατικός νόµος επίσης παγκοσµίως, καθ’ όσον από το περιεχόµενό του προκύπτει σαφώς η θέσπισή του όχι από ένα φίλαρχο ηγεµόνα ή µια ελίτ εξουσίας ή ολιγαρχία αλλά από την κυρίαρχη πολιτική κοινότητα. Αλλά και η συγκεκριµένη ρύθµιση που επέφερε, ήτοι η θέσπιση χρονικού κωλύµατος επανεκλογής των κόσµων (δεκαετία από την παρέλευση της θητείας τους στο αξίωµα του κόσµου), ήταν, κατ’ ανάγκην, οµοίως δηµοκρατική, αφού η ρύθµιση αυτή καταφανώς αποσκοπούσε στην αποτροπή της επί µακρόν συγκέντρωσης της εξουσίας στα ίδια πρόσωπα (όπως και καθ’ εαυτό το γεγονός της µικρής χρονικής διάρκειας, µόλις ετήσιας, του αξιώµατος του κόσµου), συνακολούθως δε στην αποτροπή εµφάνισης αυταρχικού/τυραννικού καθεστώτος και κατάλυσης της πολιτικής ελευθερίας και, συναφώς, στην αποτροπή φαινοµένων διαφθοράς (οικονοµικής και ηθικής) και οικογενειοκρατίας, λόγω ακριβώς του οποίου ο ίδιος Νόµος επιβάλλει βαρύτατες κυρώσεις στους παραβαίνοντες την ανωτέρω ρύθµισή του. Έχουµε, συνεπώς, για πρώτη φορά νόµο δηµοκρατικό τόσο ως προς την διαδικασία θέσπισής του όσο και ως προς το συγκεκριµένο περιεχόµενό του.

Όπως επισηµαίνει ο Καθηγητής Πολιτικών Επιστηµών Κων/νος Ζουράρης, «…Αυτοί (είναι) οι νόµοι µας, που πρώτοι εµείς θέσαµε, ως Νόµον-Ελευθερίαν, για όλη την ανθρωπότητα, καθ’ όσον ΄΄πλάσµα νόµων΄΄ είχαν µεν οι Βαβυλώνιοι κι οι Κινέζοι κι οι Αιγύπτιοι, πλην, όµως, ως δεσποτική και αβεβαία ταξιθεσία, όχι δε ως αποτέλεσµα δηµοκρατικής-εριστικής νοµιµοποιήσεως …» .

Με τον «Πολιτειακό Νόµο της ∆ρήρου» πραγµατώνεται, αποδεδειγµένα επιγραφικώς για πρώτη φορά, η δηµοκρατική αρχή, που έχει απώτατο έρεισµα το έµφυτο στο άνθρωπο θεϊκό αυτεξούσιο και συνιστά ένα από τα µεγαλύτερα δωρήµατα των Ελλήνων στα έθνη, µε ελλειµµατική, όµως, εφαρµογή στα σύγχρονα, επονοµαζόµενα δηµοκρατικά, πολιτεύµατα. Το βαρυσήµαντο – εµβληµατικό – αδ’ έfαδε πόλι του προοιµίου του Νόµου αυτού της ∆ρήρου σηµαίνει, τελικά, ότι αρνούµαστε να είµαστε µοιρολάτρες, θέλουµε να αποφασίζουµε εµείς οι ίδιοι για τη ζωή µας αναλαµβάνοντας την ευθύνη των επιλογών µας, της Ελευθερίας µας.

Παρά, όµως, την µεγίστη σηµασία του «Πολιτειακού Νόµου της ∆ρήρου», η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει µέχρι σήµερα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ανάδειξή του ως βασικού συστατικού στοιχείου της ταυτότητας της Κρήτης, η οποία καθορίζεται περισσότερο από τη δωρική παρά τη µινωική περίοδο της Κρήτης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας Άγγελος Χανιώτης, οι σηµερινοί Κρήτες οφείλουν τη σηµερινή τους ταυτότητα και τον πολιτισµό τους στην µεταµινωική Κρήτη, η οποία δεν είναι πλέον «… το νησί των ανακτόρων αλλά το νησί των πολυάριθµων πόλεων και οικισµών…» και, σ’ αυτά µπορούµε να προσθέσουµε, το νησί όπου το πρώτον διαπιστώνεται επιγραφικώς η γένεση του γραπτού νόµου και συγχρόνως της δηµοκρατικής αρχής.

Θεωρώ, εποµένως, ότι η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει άµεσα να µεριµνήσει για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων και ενεργειών προς ανάδειξη του Νόµου αυτού, µε τη συνδροµή των Εφορειών Αρχαιοτήτων της Κρήτης (µε προεξάρχουσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου), των διαφόρων επιστηµονικών-πνευµατικών-πολιτιστικών φορέων της Κρήτης και όλων των Κρητών, συµπεριλαµβανοµένων των φιλοπάτριδων Αποδήµων.

*Ο Ιωάννης Μ. Μαρκάκης είναι Πρόεδρος Εφετών δ.δ.- ∆.Εφ.Χανίων

Το γράµµα f στο προοίµιο συνιστούσε παλαιότατο γράµµα (ηµίφωνο) του αρχαιοελληνικού αλφαβήτου.

? Η µετάφραση είναι από το βιβλίο «Η γένεση του γραπτού νόµου στη δωρική Κρήτη» ( Γιούνη Μ. – 2011)

Οι κόσµοι συνιστούσαν τα ανώτατα πολιτειακά όργανα των κρητικών πόλεων (µε πολιτικοστρατιωτικές και δικαστικές αρµοδιότητες), που µαρτυρούνται και σε άλλες επιγραφές των κρητικών πόλεων, καθώς και στους Αρχαίους Συγγραφείς, ενώ οι δάµιοι και οι ίκατοι (δηλαδή οι είκοσι) αντιστοιχούν στα επίσης µαρτυρούµενα, σε επιγραφές των κρητικών πόλεων και στους Αρχαίους Συγγραφείς, πολιτειακά όργανα του δήµου (στην κρητική δωρική διάλεκτο δάµος) και της ολιγοµελούς βουλής (στην κρητική δωρική διάλεκτο βουλά/βωλά), αντιστοίχως. – Για τα πολιτειακά όργανα των κρητικών πόλεων και, γενικότερα, την πολιτική τους οργάνωση βλ., ενδεικτικώς, Kirsten Ε. «Das dorische Kreta,I: Die Insel Kreta im funften und vierten Jahrhundert» (1986), Χανιώτης Άγγ. «Κλασική και Ελληνιστική Κρήτη» (στο ΄΄Κρήτη: Ιστορία και πολιτισµός΄΄ 1987), Μανδαλάκη Αικ. «Κοινωνία και Οικονοµία στην Κρήτη κατά την Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή» (2004), Γιούνη Μ. «Η γένεση του γραπτού νόµου στη δωρική Κρήτη» (2011), Μαρκάκης Ι. «άδ’ έfαδε πόλι. Η κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις» (2014) κ.ά..

? Είναι, άλλωστε, γνωστό το βασικό, αυθεντικώς δηµοκρατικό, αρχαιοελληνικό αξίωµα του µη δις τον αυτόν άρχειν και ολιγοχρονίους είναι τας τιµάς (δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να άρχει δύο φορές και τα πολιτειακά αξιώµατα δεν πρέπει να έχουν µεγάλη χρονική διάρκεια) προς διασφάλιση της πολιτικής ελευθερίας και την αποτροπή διαφθοράς και οικογενειοκρατίας.

Το απόσπασµα προέρχεται από τον πρόλογο του Κ. Ζουράρη στο βιβλίο «Το πολίτευµα της δωρικής Κρήτης» (Ι. Μαρκάκης-2009). Η δηµοκρατική νοµιµοποίηση χαρακτηρίζεται προσφυώς από τον Κ. Ζουράρη ως «εριστική», διότι αναγκαία προϋπόθεσή της συνιστά η αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και, άρα, µια αντιπαλότητα, φιλονικία και έριδα ιδεολογική.

6. Βλ. εισαγωγικό σηµείωµά του στο συλλογικό έργο «Τάδε συνέθεντο Ιεραπύτνιοι» (2021).

* φωτ. wikipedia