Ο ποιητής και ο δάσκαλος – Διδασκαλία του Σταύρου Ζουµπουλάκη πάνω στον Τέλλο Άγρα στο 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Χανίων

Μικρό σχόλιο σε µια διδασκαλία του Σταύρου Ζουµπουλάκη πάνω στον Τέλλο Άγρα στο 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Χανίων

Τη ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2026, στις 10.55 το πρωί, αρχή της τέταρτης ώρας, κάποιοι λιγοστοί φιλόλογοι εξ Αθηνών και εκ Χανίων είχαµε τη µοναδική χαρά –ω ναι, αληθινή χαρά!– να παρακολουθήσουµε µια ξεχωριστή διδασκαλία του σπουδαίου συγγραφέα και φιλολόγου Σταύρου Ζουµπουλάκη πάνω στον µεγάλο και εν πολλοίς λησµονηµένο ποιητή Τέλλο Άγρα.

Μέσα σε µια από αυτές τις θαυµάσιες ψηλοτάβανες αίθουσες του ιστορικού Πρώτου –και νυν Πειραµατικού– Γυµνασίου Χανίων, ο επί πολλά έτη µαχόµενος φιλόλογος Στ. Ζουµπουλάκης, καλεσµένος από τον διευθυντή του σχολείου και ακαταπόνητο φιλόλογο ∆ηµήτρη Βλαχοδήµο, διάβασε µε αισθαντικό τρόπο και υψηλό ήθος µπροστά στα παιδιά το ποίηµα του Άγρα «Ανοιξιάτικο, του σχολείου», από τη συλλογή Τριαντάφυλλα µιανής ηµέρας (1966), και προσπάθησε να φωτίσει κάποια σηµεία του. Αντήχησε και πάλι, µέσα στο ιστορικό σχολείο των Χανίων, η ποιητική φωνή του Τέλλου Άγρα, που, ασφαλώς, θα είχαν ακούσει και απαγγείλει χιλιάδες µικροί µαθητές πασών των γενεών της µεταπολεµικής Ελλάδας και των φτωχογειτονιών της, όταν εκείνος έγραφε:

Να σταθώ; ∆εν ευκαιρώ,

γιατί πάω στο φτερό.

Και που πάω, να στο πω;

Στο σχολειό µου π’ αγαπώ!

(«Πρώτη µέρα στο σχολειό»)

Και

Σαν το βιβλίο σε µελετώ,

κατεβατό, κατεβατό,

ανοιγµένο αλφαβητάρι

πάνω στου Θεού τη χάρη.

(«∆ροµί, δροµάκι»)

Η Κάτια, ο Παναγιώτης, ο Ηλίας και οι άλλοι µαθητές της Α΄ Γυµνασίου, αλλά και οι υπόλοιποι εµείς, ταπεινοί προσκυνητές της σχολικής τάξης, παρακολουθήσαµε να ξετυλίγεται ολοζώντανα µπροστά µας, αλλά και να αναβλύζει από µέσα µας, η βαθιά συγκίνηση και η εκλεκτή σκέψη που αναδύονται από τα ποιήµατα του Άγρα. Ο Άγρας ύψωσε ευλαβικά ιερό δισκοπότηρο τον ποιητικό λόγο, ξεναγώντας µας µέσα στις «φτωχογειτονιές» και τις «έρηµες γωνιές» της Αθήνας. Τα ποιήµατά του είναι ποιήµατα συγκίνησης, διότι δηµιουργούν τις προϋποθέσεις να γεννηθεί ένα αληθινό κίνηµα µέσα στην εύφορη γη της ανθρώπινης ψυχής –όχι βέβαια της ψυχής εκείνης που τρέφεται µε τα σκουπίδια της οθόνης και τα σκοτάδια του Έλον Μασκ– και να αναδυθεί ένα ανέσπερο φως από τα πιο ευτελή εξωτερικά υλικά. Ακριβώς έτσι, µέσα στο ποίηµα, ο ήλιος χρωµατίζει το µελάνι «χρυσαφί», η τσόχα του παντελονιού «αγκυλώνει» και το ευτελές «δίµιτο» γίνεται αληθινό µετάξι. Και όταν «της τάξης µας η κόρη» εµφανίζεται «χωρίς επανωφόρι», τότε «στην ανοιξιάτικη [µωβ] ποδιά κάθονται τα ουράνια τα µαβιά». Ποιος είπε ότι ο ρυθµός και η οµοιοκαταληξία είναι καταδικασµένες να στερούνται πρωτοτυπίας και ποιητικής έµπνευσης; Το αντίθετο ισχύει:

έγινε το δίµιτο µετάξι κι ανοιχτός παράδεισος η τάξη.

Ο ∆ιονύσης Καψάλης µιλά για την εσωτερική διάσταση των αστικών τοπίων του Άγρα. Είναι η διάσταση που αναδεικνύουν ποιήµατα όπως, αίφνης, το µελαγχολικό «Ήταν, µες στον κόσµο» (Α΄, σ. 158), όπου το παιδί κοιτά µέσα από την αχλύ του τζαµιού τα κατάρτια των πλοίων που «χορεύουν, κοµµένα τα µισά», δηλαδή των µαταιωµένων παιδικών ονείρων. Και ο ποιητής διερωτάται: «Μες στου κόσµου την οχλαγωγή, τι ν’ απόγινε το ωχρό παιδί;». Τι θα απογίνουν τα παιδιά, τι θα απογίνει το παιδί µέσα στον άνθρωπο σε έναν κόσµο που λατρεύει το χρήµα, την ηδονή και τη δύναµη; Ο Σταύρος Ζουµπουλάκης, πιο πιστός του σχολείου αυτός («δεν έχω φύγει ποτέ από τη σχολική ταξη» έχει πει), ανέδειξε, ωστόσο, ως φάρµακο και ίαµα, πέρα από τα ψυχικά τοπία, την αναγκαία ταπείνωση του ποιητή, όπως τη συλλαµβάνει ο Άγρας µέσα από το ποίηµα «Ποιητική».

Στο ποίηµα αυτό υπάρχουν σχεδόν όλα τα στοιχεία ενός ολόκληρου ποιητικού κόσµου: πρώτα από όλα τα πουλιά, έπειτα η ξενιτειά, το αγέρι, ο ερηµωµένος κόσµος, το ψωµί, ο ίδιος, τέλος –και σηµαντικότερο–, ο ποιητής. Ο Άγρας µάς λέει, εδώ, κάτι πολύτιµο για τον ίδιο τον ποιητή. Ο ποιητής, όπως και το πουλί, είναι ένας εξόριστος στον κόσµο, έρχεται από αλλού. Η ξενιτιά έχει εδώ δύο έννοιες: είναι η αναγκαία στην ποιητική έµπνευση απόσταση του ποιητή από τον κόσµο και τις αξίες του, αλλά, ταυτόχρονα, είναι πληγή, αποξένωση και ερήµωση. Η πρώτη, η αλήθεια της ποίησης, της «ξενιτιάς τ’ αγέρι», µπορεί, ίσως, να θεραπεύσει τη δεύτερη. Ο ποιητής διψά να έρθει του «στίχου το πουλί» σε έναν κόσµο που δεν βλέπει, και, πολλές φορές, δυστυχώς, αγνοεί ή αδιαφορεί για τις ίδιες του τις πληγές, τις «ξενιτιές», τις αδικίες του, τους στεναγµούς των πονεµένων και των δυστυχισµένων. Γι’ αυτό, ο ποιητής, αποβάλλοντας κάθε ακκισµό και κάθε οίηση, πρέπει να δουλεύει τον στίχο του σκυφτός, σαν το πεσµένο ψωµί που αυτός µόνο έχει την ευθύνη να το σηκώσει από χάµω για να το προσφέρει στον κόσµο:

∆ιψάς, του στίχου το πουλί,

της ξενιτιάς τ’ αγέρι·

µα ο κόσµος έχει ξενιτιές

κι ο κόσµος δεν τις ξέρει…

Μην πεις: «∆εν καταδέχοµαι!»

µην πεις: «Κι αχ, πώς να κάνω;»

Πιάσε το στίχο σου σκυφτός,

σαν το ψωµί από χάµω.

(Β΄, σ. 247)

Θα ήθελα, κατακλείοντας, να πω δυο λόγια για τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν είναι ένας τεχνικός της γνώσης και η διδασκαλία δεν είναι µια ψυχρή διεκπεραίωση. Ο δάσκαλος είναι, από µια άποψη, και αυτός ποιητής· η αληθινή διδασκαλία είναι σε ένα βαθµό, πάντοτε, ποίηση. Όποιος πιστεύει στην τέχνη του, την υψηλή τέχνη της ποιήσεως, αλλά και την ταπεινή –και µε τις δύο σηµασίες της λέξης– µα τόσο σηµαντική τέχνη της διδασκαλίας, δηλονότι ο δάσκαλος και ο ποιητής, αυτός µόνο ξέρει ότι τίποτε δεν µπορεί να του κλέψει τη χαρά της δουλειάς του, τη χαρά της τέχνης του, τη χαρά της αλήθειας και της έµπνευσης. Τίποτε, θέλουµε να πούµε, δεν µπορεί να υφαρπάξει και να αλλοτριώσει την αναστάσιµη χαρά που έχει όποιος, σε µια δύσκολη και, αλίµονο, δυσοίωνη εποχή –εποχή ψυχικής ξηρασίας, περιφρόνησης του δικαίου, απειλών για ένα νέο παγκόσµιο πόλεµο, εξουσίας των µηχανών και του τεχνικού τρόπου σκέψης– έχει δοθεί µε όλο του το είναι στην υπόθεση της διδασκαλίας και του σχολείου. Ο αληθινός δάσκαλος δεν µπορεί ποτέ να αντικατασταθεί από µια µηχανή, γιατί µόνο αυτός µπορεί να φέρει ακόµη κάτι από την ανέσπερη αλήθεια της ποίησης και την εκλεκτή συγκίνηση της λογοτεχνίας µέσα στη σχολική τάξη, να ζωντανέψει το µυστήριό τους, το µέγα µυστήριο του ανθρώπου, και να το προσφέρει, ανεκτίµητο µαργαρίτη, στις ψυχές των µικρών µαθητών:

Αναποδογυρίστηκε η χαρά·

βγήκε θλίψη, ακόµα µια φορά.

Κι εστάθηκαν, µακρότατη γραµµή,

θλιµµένα ρόδα, διάφανοι καηµοί.

Μα ας είναι, όταν, στον κάµπο το βαθύ,

βουρκώσει αστραποβρόχι και χυθεί,

κι όταν οι ανέµοι κλάψουνε γοερά,

ποιος θα µου κλέψει τότε απ’ τη χαρά;

(Τέλλος Άγρας, «Λουλούδια κατά γης», Β΄, σ. 167)

*Ο Μιχάλης Πάγκαλος είναι φιλόλογος, διευθυντής του περιοδικού Άνθρωπος