Ο πλούτος είναι η ανθεκτικότητα

Σε περιόδους κανονικότητας, ο πλούτος µετριέται εύκολα: ακίνητα, µετοχές, καταθέσεις, πρόσβαση σε δανεισµό. Είναι ένα σύνολο µεγεθών που αποτυπώνεται σε ισολογισµούς και δείκτες. Όµως η ιστορία —και ιδίως οι κρίσεις— αποκαλύπτουν µια βαθύτερη αλήθεια: ο πραγµατικός πλούτος δεν είναι αυτό που κατέχει κανείς όταν όλα λειτουργούν οµαλά, αλλά αυτό που συνεχίζει να λειτουργεί όταν το σύστηµα δοκιµάζεται. Όταν οι εφοδιαστικές αλυσίδες σπάνε, οι τιµές εκτοξεύονται και η πολιτική ρητορική αποκτά παράλογα χαρακτηριστικά, τότε αποκαλύπτεται ποιος διαθέτει ανθεκτικότητα και ποιος όχι.

Η έννοια της οικονοµικής ελευθερίας, σε αυτή τη βαθύτερη διάσταση, δεν ταυτίζεται απλώς µε το εισόδηµα ή την ιδιοκτησία. Ταυτίζεται µε την ικανότητα επιβίωσης και προσαρµογής σε περιβάλλοντα που δεν ελέγχει κανείς. Πρόκειται για µια µορφή «αντιστάθµισης κινδύνου» απέναντι σε συστηµικές διαταραχές — µια ιδιότητα που ιστορικά διαχωρίζει τις ισχυρές οικονοµίες από τις ευάλωτες, αλλά και τις ανθεκτικές κοινωνίες από τις εξαρτηµένες.

Ο πόλεµος ως οικονοµική πράξη: Ένα από τα πιο σταθερά αξιώµατα της στρατηγικής σκέψης είναι ότι η αποδυνάµωση του αντιπάλου περνά µέσα από τη στέρηση των πόρων του. Η λογική αυτή, που συναντάται από την αρχαιότητα µέχρι τις σύγχρονες συγκρούσεις, έχει αποκτήσει νέα διάσταση στη βιοµηχανική και µεταβιοµηχανική εποχή. Σήµερα, ο πόλεµος δεν διεξάγεται µόνο στα πεδία µάχης αλλά και στα δίκτυα ενέργειας, στις γραµµές µεταφοράς, στα λιµάνια και στις χρηµατοπιστωτικές υποδοµές.

Η καταστροφή ή ο έλεγχος ενεργειακών πόρων αποτελεί κεντρικό στόχο. Το πετρέλαιο, ειδικότερα, δεν είναι απλώς ένα εµπόρευµα, είναι ο θεµέλιος λίθος της σύγχρονης οικονοµικής δραστηριότητας. Από τη βιοµηχανική παραγωγή µέχρι τις µεταφορές και τη γεωργία, η πρόσβαση σε ενέργεια καθορίζει τον ρυθµό και την ένταση της οικονοµικής ζωής.

Η στρατηγική σηµασία της ενέργειας φάνηκε ήδη από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασµάτων και των γραµµών ανεφοδιασµού επηρέασε άµεσα την έκβαση των επιχειρήσεων. Στον 20ό αιώνα, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, η ενεργειακή ασφάλεια αποτέλεσε βασικό στοιχείο της γεωπολιτικής ισχύος. Στον 21ο αιώνα, η ίδια λογική συνεχίζεται, αλλά µε µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση.

Η γεωγραφία ως περιορισµός και πλεονέκτηµα: Σε αυτό το πλαίσιο, η γεωγραφία επανέρχεται στο προσκήνιο ως καθοριστικός παράγοντας. Ορισµένες χώρες διαθέτουν πλούσια ενεργειακά αποθέµατα, άλλες όχι. Ορισµένες ελέγχουν κρίσιµα περάσµατα, άλλες εξαρτώνται από αυτά. Το πετρέλαιο δεν καταναλώνεται εκεί όπου εξορύσσεται. Απαιτείται ένα πολύπλοκο δίκτυο µεταφοράς που συνδέει περιοχές παραγωγής µε περιοχές κατανάλωσης.

Σηµεία όπως τα Στενά του Ορµούζ λειτουργούν ως «βαλβίδες» της παγκόσµιας οικονοµίας. Η διακοπή της ροής ενέργειας σε τέτοια σηµεία δεν αποτελεί απλώς περιφερειακό γεγονός, αλλά έχει άµεσες επιπτώσεις στις τιµές, στις αγορές και στη γεωπολιτική ισορροπία. Η γεωγραφία, εποµένως, δεν είναι ουδέτερη: δηµιουργεί εξαρτήσεις, ευκαιρίες και κινδύνους.

Η εξάρτηση από συγκεκριµένες διαδροµές µεταφοράς σηµαίνει ότι η παγκόσµια οικονοµία είναι ευάλωτη σε διαταραχές που δεν προέρχονται απαραίτητα από την αγορά, αλλά από πολιτικές ή στρατιωτικές αποφάσεις. Έτσι, η οικονοµία µετατρέπεται σε πεδίο άσκησης ισχύος, όπου οι κανόνες της αγοράς συναντούν —και συχνά υποχωρούν— µπροστά στη γεωπολιτική πραγµατικότητα.

Ο πληθωρισµός ως καθηµερινή γεωπολιτική: Για τα κράτη, η ενέργεια είναι ζήτηµα στρατηγικής. Για τους πολίτες, όµως, η γεωπολιτική µεταφράζεται σε κάτι πολύ πιο απτό: πληθωρισµό, αυξηµένο κόστος ζωής, ελλείψεις και αβεβαιότητα. Ο πληθωρισµός δεν είναι απλώς ένα νοµισµατικό φαινόµενο. Συχνά αποτελεί την αντανάκλαση βαθύτερων διαταραχών στο σύστηµα παραγωγής και διανοµής.

Όταν η τιµή της ενέργειας αυξάνεται, το κόστος µεταφέρεται σε ολόκληρη την οικονοµία. Οι µεταφορές γίνονται ακριβότερες, η παραγωγή επιβαρύνεται, οι τιµές των βασικών αγαθών ανεβαίνουν. Το αποτέλεσµα είναι µια σταδιακή διάβρωση της αγοραστικής δύναµης — µια «αόρατη φορολογία» που πλήττει περισσότερο τα χαµηλότερα εισοδήµατα.

Σε τέτοιες συνθήκες, οι πολίτες αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν είναι ουδέτερο. Οι αποφάσεις για τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τη δηµοσιονοµική πολιτική δεν λαµβάνονται σε ένα κενό αλλά επηρεάζονται από πολιτικές προτεραιότητες, διεθνείς πιέσεις και στρατηγικές επιλογές. Η οικονοµία, µε άλλα λόγια, είναι βαθιά πολιτική.

Η αυταπάτη της σταθερότητας: Για δεκαετίες, οι ανεπτυγµένες οικονοµίες λειτουργούσαν υπό την υπόθεση ότι η παγκοσµιοποίηση εξασφαλίζει σταθερότητα και αφθονία. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες θεωρούνταν δεδοµένες, η ενέργεια σχετικά φθηνή και οι αγορές προβλέψιµες. Αυτή η περίοδος δηµιούργησε µια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Η πραγµατικότητα των τελευταίων ετών —πανδηµίες, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις— ανέτρεψε αυτή την εικόνα. Οι διαταραχές έδειξαν ότι η υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικές πηγές µπορεί να µετατραπεί σε αδυναµία. Η αποτελεσµατικότητα (efficiency) που χαρακτήριζε την παγκοσµιοποίηση έρχεται πλέον σε σύγκρουση µε την ανάγκη για ανθεκτικότητα (resilience).

Η νέα λογική της ανθεκτικότητας: Η ανθεκτικότητα δεν σηµαίνει αποµόνωση ή αυτάρκεια µε την απόλυτη έννοια. Σηµαίνει διαφοροποίηση, στρατηγικά αποθέµατα, επενδύσεις σε υποδοµές και ικανότητα προσαρµογής. Για τα κράτη, αυτό µεταφράζεται σε ενεργειακή πολιτική, βιοµηχανική στρατηγική και ενίσχυση της εσωτερικής παραγωγής. Για τις επιχειρήσεις, σηµαίνει αναδιάρθρωση εφοδιαστικών αλυσίδων και διαχείριση κινδύνου. Για τα νοικοκυριά, σηµαίνει προσαρµογή σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα είναι µόνιµο χαρακτηριστικό.

Σε ατοµικό επίπεδο, η ανθεκτικότητα µπορεί να πάρει πολλές µορφές: διαφοροποίηση εισοδηµάτων, µείωση εξάρτησης από ένα µόνο ενεργειακό ή οικονοµικό σύστηµα, επένδυση σε δεξιότητες που παραµένουν χρήσιµες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. ∆εν πρόκειται για εύκολες λύσεις, αλλά για µια αλλαγή νοοτροπίας.

Πολλαπλές οπτικές για τον πλούτο: Η έννοια του πλούτου, υπό αυτό το πρίσµα, αποκτά πολλαπλές διαστάσεις:

Η παραδοσιακή οπτική τον βλέπει ως συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων.

Η µακροοικονοµική οπτική τον συνδέει µε την παραγωγικότητα και τη σταθερότητα του συστήµατος.

Η γεωπολιτική οπτική τον ταυτίζει µε την πρόσβαση σε κρίσιµους πόρους και τη δυνατότητα ελέγχου τους.

Η κοινωνική οπτική τον συνδέει µε την ικανότητα µιας κοινωνίας να αντέχει σε κρίσεις χωρίς να διαλύεται.

Καµία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν είναι λανθασµένη. Αντιθέτως, η σύνθεσή τους προσφέρει µια πιο ολοκληρωµένη κατανόηση. Ο πλούτος δεν είναι µόνο ποσοτικός, είναι και ποιοτικός. ∆εν αφορά µόνο το «πόσο», αλλά και το «πώς» και το «για πόσο».

Από την ιδιοκτησία στη λειτουργικότητα: Στον σηµερινό κόσµο, όπου οι κρίσεις διαδέχονται η µία την άλλη και οι βεβαιότητες διαβρώνονται, η έννοια του πλούτου µετατοπίζεται. Από την απλή κατοχή πόρων, περνάµε στη λειτουργικότητα αυτών των πόρων υπό πίεση. Από την αποδοτικότητα, περνάµε στην ανθεκτικότητα. Από την ψευδαίσθηση ελέγχου, στην αναγνώριση της αβεβαιότητας.

Οι αυτοκρατορίες το έµαθαν µέσα από το πετρέλαιο και τον πόλεµο. Οι κοινωνίες το µαθαίνουν µέσα από τον πληθωρισµό και τις κρίσεις. Το ερώτηµα που τίθεται δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες διαταραχές, αλλά ποιοι θα είναι έτοιµοι να τις αντιµετωπίσουν.

Τελικά, ο πραγµατικός πλούτος δεν είναι αυτό που φαίνεται στους ισολογισµούς, αλλά αυτό που αντέχει όταν οι ισολογισµοί παύουν να έχουν σηµασία. Είναι η ικανότητα να συνεχίζεις να λειτουργείς, ως οικονοµία, ως επιχείρηση, ως άτοµο, σε έναν κόσµο που αλλάζει πιο γρήγορα από όσο µπορείς να τον ελέγξεις.

*Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι oικονοµολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων