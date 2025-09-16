menu
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Ο «Πίθος των ∆αναΐδων» βρίσκεται στα Χανιά!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Στην πλούσια ελληνική µυθολογία, µια από τις πιο διδακτικές – αλληγορικές ιστορίες που είχαν εµπνευστεί οι αρχαίοι µας πρόγονοι ήταν ο «Πίθος των ∆αναΐδων».
Των θυγατέρων του ∆αναού δηλαδή, που µετά το θάνατό τους καταδικάστηκαν στον Άδη να µεταφέρουν αιώνια νερό σε ένα πιθάρι που ήταν τρυπηµένο για να τιµωρηθούν έτσι για τη δολοφονία των συζύγων τους την πρώτη νύχτα του γάµου.
Και µπορεί οι πολίτες αυτού του Νοµού να µην έχουν διαπράξει φόνο (η… πλειοψηφία τουλάχιστον), αλλά το ότι είναι υποχρεωµένοι να ρίχνουν το δικό τους νερό σε τρυπηµένα πιθάρια είναι ένα µέρος της πραγµατικότητας.
Ξηρές χρονιές και λειψυδρία, αλλά την ίδια στιγµή διάτρητο φράγµα Βαλσαµιώτη, ανολοκλήρωτες (Έλος) ή χιλιοτρυπηµένες (Χρυσοσκαλίτισσας, Αγ. Θεοδώρων) λιµνοδεξαµενές.
Πληρώνουν οι αγρότες τη δακοκτονία µε ένα ποσό στο ελαιουργείο, έρχεται η εποχή του ψεκασµού και φάρµακα δεν υπάρχουν!
Γιατί το Υπουργείο ξεκινάει τη διαδικασία του διαγωνισµού τον Απρίλη και η προµήθειά τους δεν προχωράει ποτέ πριν τον Σεπτέµβρη!
Ξεκινούν οι διαδικασίες για τον νέο ΒΟΑΚ και πριν εγκριθούν οι µελέτες, έχουν προγραµµατιστεί προκαταβολικά …διόδια για ένα δρόµο που θα έχουµε, στο µέλλον.
Εδώ οι “τρύπες” δεν είναι στον δρόµο αλλά στην τσέπη του πολίτη – χρήστη που θα απαιτηθεί να πληρώσει προκαταβολικά για κάτι που θα κάνει χρήση αργότερα…
Ναι ο “Πίθος των ∆αναϊδων” βρίσκεται στα Χανιά και νεροκουβαλητής του η πλειοψηφία της κοινωνίας…

