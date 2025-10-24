menu
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο 3ο Επιστημονικό και Θεολογικό Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Χαιρετισμό στην έναρξη του 3ου Επιστημονικού και Θεολογικού Συνεδρίου Βιοηθικής που διεξάγεται στο Ρέθυμνο απεύθυνε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τη βαθιά τιμή για τη διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ανοίγει με θάρρος και σοφία έναν διάλογο που αφορά τα πιο κρίσιμα ηθικά και πνευματικά ζητήματα της εποχής μας.
Αναφερόμενος στο θέμα της ευθανασίας, ο Στ. Αρναουτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για μια συζήτηση «ακανθώδη», που αγγίζει την καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως τόνισε, η Εκκλησία, πατώντας στα γερά θεμέλια της ορθόδοξης παράδοσης και των Πατέρων της τολμά να θέσει τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής και του θανάτου, αναζητώντας απαντήσεις στη βάση της πίστης και της αγάπης προς τον άνθρωπο.
Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε, επίσης, τον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού κατά τις μεγάλες κρίσεις που δοκίμασαν την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι «έμεινε πιστή στο ‘Αγαπάτε αλλήλους’, την ύψιστη αρχή της αλληλεγγύης».
Κλείνοντας, καλωσόρισε τους συνέδρους στην «Αγιοτόκο Κρήτη» και μετέφερε «τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, μια από τις πιο φωτισμένες μορφές της σύγχρονης εποχής»»

