menu
21.7 C
Chania
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης για την ημέρα των Εκπαιδευτικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Εμμανουήλ Καρτσωνάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κάθε χρόνο, στις 5 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών που έχει καθιερώσει η UNESCO, τιμούμε τους/τις εκπαιδευτικούς. Έτσι, μας δίνεται η ευκαιρία να αναγνωρίσουμε το έργο τους και να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τη συμβολή τους στην παιδεία και την κοινωνία.
Ο/Η εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων. Είναι εκείνος/η που καθοδηγεί, εμπνέει, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και τρόπων σκέψης. Με τη στάση ζωής του/της, τη συνέπειά και το προσωπικό του/της παράδειγμα, διδάσκει ήθος, ενσυναίσθηση, συνεργασία, σεβασμό και αλληλεγγύη. Μέσα και έξω από την τάξη, στις μικρές και μεγάλες στιγμές της σχολικής καθημερινότητας, στέκεται δίπλα στους/στις μαθητές/τριες ως στήριγμα και συνοδοιπόρος. Βλέπει πίσω από τη συμπεριφορά, αναγνωρίζει τις ανάγκες, ενθαρρύνει τα ταλέντα, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και εμπνέει πίστη στις δυνατότητες του καθενός. Το έργο του/της δεν αποτυπώνεται μόνο σε τετράδια και βαθμούς, αλλά κυρίως στις ψυχές των παιδιών που μεγαλώνουν με αξιοπρέπεια, αυτογνωσία και αγάπη για τη μάθηση.
Σε μια εποχή βαθιάς αβεβαιότητας, όπου οι κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές ισορροπίες δοκιμάζονται, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Μέσα σε ένα περιβάλλον που συχνά ενισχύει την αποξένωση και υποβαθμίζει τη συλλογικότητα, ο/η εκπαιδευτικός, με πίστη στο λειτούργημά του/της, διατηρεί ζωντανά τα ιδανικά της συνεργασίας, του σεβασμού, της δημοκρατίας και της ελπίδας, προσφέροντας στους μαθητές και στις μαθήτριές του/της ένα σταθερό σημείο αναφοράς σε έναν κόσμο που αλλάζει.
H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στέκεται διαρκώς δίπλα στον/στην εκπαιδευτικό, στηρίζοντας τον ρόλο και την αποστολή του/της με σεβασμό και συνέπεια. Αναγνωρίζουμε ότι κανένας ουσιαστικός εκπαιδευτικός μετασχηματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού.Η φράση του Αδαμάντιου Κοραή, «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο», παραμένει στις μέρες μας επίκαιρη. Η επένδυση στην παιδεία ξεκινά από την εμπιστοσύνη και τη στήριξη προς τον ίδιο/την ίδια τον/την εκπαιδευτικό, που με αφοσίωση και προσπάθεια διαμορφώνει κάθε μέρα ενεργούς, κριτικά σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum