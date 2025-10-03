Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης για την ημέρα των Εκπαιδευτικών

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Εμμανουήλ Καρτσωνάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κάθε χρόνο, στις 5 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών που έχει καθιερώσει η UNESCO, τιμούμε τους/τις εκπαιδευτικούς. Έτσι, μας δίνεται η ευκαιρία να αναγνωρίσουμε το έργο τους και να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τη συμβολή τους στην παιδεία και την κοινωνία.

Ο/Η εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων. Είναι εκείνος/η που καθοδηγεί, εμπνέει, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και τρόπων σκέψης. Με τη στάση ζωής του/της, τη συνέπειά και το προσωπικό του/της παράδειγμα, διδάσκει ήθος, ενσυναίσθηση, συνεργασία, σεβασμό και αλληλεγγύη. Μέσα και έξω από την τάξη, στις μικρές και μεγάλες στιγμές της σχολικής καθημερινότητας, στέκεται δίπλα στους/στις μαθητές/τριες ως στήριγμα και συνοδοιπόρος. Βλέπει πίσω από τη συμπεριφορά, αναγνωρίζει τις ανάγκες, ενθαρρύνει τα ταλέντα, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και εμπνέει πίστη στις δυνατότητες του καθενός. Το έργο του/της δεν αποτυπώνεται μόνο σε τετράδια και βαθμούς, αλλά κυρίως στις ψυχές των παιδιών που μεγαλώνουν με αξιοπρέπεια, αυτογνωσία και αγάπη για τη μάθηση.

Σε μια εποχή βαθιάς αβεβαιότητας, όπου οι κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές ισορροπίες δοκιμάζονται, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Μέσα σε ένα περιβάλλον που συχνά ενισχύει την αποξένωση και υποβαθμίζει τη συλλογικότητα, ο/η εκπαιδευτικός, με πίστη στο λειτούργημά του/της, διατηρεί ζωντανά τα ιδανικά της συνεργασίας, του σεβασμού, της δημοκρατίας και της ελπίδας, προσφέροντας στους μαθητές και στις μαθήτριές του/της ένα σταθερό σημείο αναφοράς σε έναν κόσμο που αλλάζει.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στέκεται διαρκώς δίπλα στον/στην εκπαιδευτικό, στηρίζοντας τον ρόλο και την αποστολή του/της με σεβασμό και συνέπεια. Αναγνωρίζουμε ότι κανένας ουσιαστικός εκπαιδευτικός μετασχηματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού.Η φράση του Αδαμάντιου Κοραή, «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο», παραμένει στις μέρες μας επίκαιρη. Η επένδυση στην παιδεία ξεκινά από την εμπιστοσύνη και τη στήριξη προς τον ίδιο/την ίδια τον/την εκπαιδευτικό, που με αφοσίωση και προσπάθεια διαμορφώνει κάθε μέρα ενεργούς, κριτικά σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες»