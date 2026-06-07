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Ο Πάπας κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με «στείρες απλουστεύσεις»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο πάπας Λέων ΙΔ’ κάλεσε χθες Σάββατο από τη Μαδρίτη τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με «στείρες απλουστεύσεις», ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη, στην έναρξη επταήμερης περιοδείας του στην Ισπανία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, που έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τις επικρίσεις του για τη μεταναστευτική του πολιτική και τον πόλεμο στο Ιράν, επισκέφθηκε χθες στη Μαδρίτη ένα κέντρο αστέγων το οποίο διαχειρίζεται η εκκλησία, ενώ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να συναντηθεί με μετανάστες στα Κανάρια Νησιά.

Πριν την άφιξή του στην ισπανική πρωτεύουσα ο πάπας δήλωσε ότι ελπίζει αυτή η περιοδεία να αποτελέσει παράδειγμα προς τον κόσμο για τον σεβασμό «κάθε ανθρώπινου όντος».

«Σήμερα ο πειρασμός να κερδίσει κανείς δημοτικότητα υποδαυλίζοντας τις φλόγες της πόλωσης φαίνεται να έχει αυξηθεί αντί να μειωθεί και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνεχίζει να παραβιάζεται», κατήγγειλε ο Λέων ΙΔ’ σε ομιλία του ενώπιον του Ισπανού βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στα ανάκτορα.

«Σας καλώ όλους να αφήσετε στην άκρη τις διχαστικές και πολωτικές ρητορικές της κοινωνικής σας πραγματικότητας και ιστορίας, ώστε να ξεπεράσετε τις στείρες απλουστεύσεις μέσω της γόνιμης εκτίμησης της πολυπλοκότητας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον πάπα, η τεχνολογία ευθύνεται εν μέρει για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μεγεθύνονται οι προκαταλήψεις και αποδυναμώνεται η κριτική σκέψη.

Επικαλέστηκε την ιστορία της Ισπανίας ως παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών, αναφερόμενος στο πώς Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι συνεργάστηκαν κατά τον Μεσαίωνα για να ενισχύσουν την ανθρώπινη γνώση μεταφράζοντας αραβικά κείμενα στα λατινικά, τα ισπανικά και τα εβραϊκά στη Σχολή Μεταφραστών στο Τολέδο.

«Η ίδια σας η ιστορία καταδεικνύει ότι μια κουλτούρα συνάντησης, όχι αντιπαράθεσης, είναι αυτή που προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία», τόνισε.

Τεράστια πλήθη

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο κέντρο της Μαδρίτης για να δουν τον πάπα, τον πρώτο που επισκέπτεται την Ισπανία από το 2011. Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες του Βατικανού και της Ισπανίας ή κρατούσαν ψηλά μωρά για να ευλογηθούν, καθώς ο Λέων μετακινούταν με το παπικό όχημα από το οποίο εθεάθη ξανά να κάνει την χειρονομία «6-7», η οποία είναι δημοφιλής στους νέους.

Έρευνα που διενεργήθηκε το 2025 από το Fundacion SM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των νέων στην Ισπανία παρατηρείται μεγάλη άνοδος στον ενδιαφέρον για τον καθολικισμό, με το 28,8% να δηλώνουν ότι είναι Καθολικοί έναντι του 17,6% το 2020.

Το απόγευμα ο Λέων ΙΔ’ επισκέφθηκε ένα κέντρο αστέγων όπου άκουσε τις ιστορίες μεταναστών που είχαν λάβει βοήθεια για να εγκατασταθούν όταν έφτασαν για πρώτη φορά στη Μαδρίτη. Σε αντίθεση με άλλες δυτικές χώρες, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μαζικής αμνηστίας, επιτρέποντας σε περίπου 500.000 μετανάστες να υποβάλουν αίτηση ώστε να λάβουν νόμιμο καθεστώς.

Ανταγωνισμός με τον Bad Bunny

Η επίσκεψη του πάπα στη Μαδρίτη συμπίπτει με τις συναυλίες του Πορτορικανού τραγουδιστή Bad Bunny και τοπικά στελέχη της εκκλησίας έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται οι δύο τους να συναντηθούν.

Την ώρα που Bad Bunny έδινε συναυλία στο στάδιο Metropolitano της ποδοσφαιρικής ομάδας Atletico Madrid, ο πάπας συμμετείχε σε αγρυπνία με περίπου 600.000 νέους έξω από το στάδιο Santiago Bernabeu, έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ενώπιον του κενού της αδιαφορίας και της συμμόρφωσης μπροστά στη βία του πολέμου και των ψεμάτων, πρέπει να είστε οι σπίθες μιας νέας ανθρωπότητας», κάλεσε τους συγκεντρωμένους.

Στη διάρκεια της πτήσης του από τη Ρώμη στη Μαδρίτη ο πάπας αστειεύτηκε ότι ανταγωνίζεται τον Bad Bunny για την προσοχή των νέων. «Αν έρθουν αντιμέτωποι με το ερώτημα αν θα δουν τον Bad Bunny ή τον πάπα, νομίζω ότι πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny», είπε, πριν προσθέσει: «Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν και μερικοί εδώ για να δουν τον πάπα».

Ο Λέων ΙΔ’ είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει περισσότερες από 20 ομιλίες κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ιταλίας και θα είναι ο πρώτος πάπας που θα απευθυνθεί στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Εξάλλου στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ισπανία θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς, ανέφερε το Βατικανό, προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μετά τη συνάντηση.

Κάποια θύματα παραπονέθηκαν ότι αποκλείστηκαν από τη συνάντηση και ζήτησαν από τον Λέων ΙΔ’ να τους ακούσει με «πραγματικά συμπεριληπτικό» τρόπο αλλά και οι αποζημιώσεις των θυμάτων από την εκκλησία να περιλαμβάνουν νομική αναγνώριση, δια βίου ψυχολογική φροντίδα και επαρκή αποζημίωση.

«Δεν θέλουμε μια φωτογραφία με τον πάπα: θέλουμε δικαιώματα και αποζημιώσεις για όλα τα θύματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μια συλλογικότητα ομάδων που εκπροσωπούν τα θύματα.

Έκθεση του 2023 του Ισπανού Συνηγόρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκτίμησε ότι στη χώρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από κληρικούς στη διάρκεια δεκαετιών, ενώ παρόμοια σκάνδαλα έχουν συγκλονίσει την Καθολική Εκκλησία διεθνώς.

 

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