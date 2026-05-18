Ο. Παμούκ: Πηγή έμπνευσης η Κρήτη

Πηγή έμπνευσης αποτελεί για τον Νομπελίστα Τούρκο συγγραφέα Ορχάν Παμούκ η Κρήτη, όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας, στα πλαίσια της παρουσίας του στα Χανιά για το “Φεστιβάλ Βιβλίου” του Δήμου Χανίων.

Ο συγγραφέας μίλησε στους δημοσιογράφους για το νέο του βιβλίο, επανέλαβε την επισήμανση του ότι θεωρεί τον εαυτό του πολίτη της Μεσογείου και υπογράμμισε ότι το χαρακτηριστικό “Μεσόγειος” σημαίνει κοινό ταμπεραμέντο.

Μίλησε για την εποχή των συγκρούσεων στον κόσμο μας, τις αλλαγές τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα μας και τον ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων σήμερα.

Τον Νομπελίστα συγγραφέα καλωσόρισαν ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής , ο καλλιτεχνικός διευθυντής του “Φεστιβάλ βιβλίου” κ. Μ. Πιμπλής.