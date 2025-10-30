Ο Π. Πολάκης για το ερανιστικό Σ/Ν του υπουργείου Υγείας

Δριμεία κριτική τόσο για το Σ/Ν, όσο και για τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης στον Τομέα της Υγείας, άσκησε ο Βουλευτής Χανίων και Τομεάρχης Διαφάνειας Π. Πολάκης κατά τη σημερινή ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του «ερανιστικού Σ/Ν για την Υγεία».

Για το ερανιστικό Σ/Ν

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Όπως είπε χαρακτηριστικά «αυτό δεν είναι νομοσχέδιο, είναι ρουσφετόχαρτο. Περίπου τα 95 από τα 108 άρθρα, είναι χαριστικές ρυθμίσεις για να βολέψετε κολλητούς».

Το βόλεμα της κ. Παγώνη το κάνατε πολύ «κραγμένο». Για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όπου ο πρόεδρος κ. Αυγερινός θα έπρεπε να έχει εκπέσει εδώ και καιρό, τώρα νομοθετείτε το ακαταδίωκτο. Ξεκινήσατε με τους τραπεζίτες, συνεχίσατε με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων (Τσιόδρα και ΣΙΑ) και τώρα αυτό. Μέσα σε όλα περνάτε και τα άρθρα που ολοκληρώνουν την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ καθώς πλέον οι ψυχίατροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και οι γιατροί των ΤΟΜΥ μπορούν να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο.

Για το αφήγημα της ΝΔ σχετικά με την αύξηση των δαπανών για τη Δημόσια Υγεία

Το 2019 το ΑΕΠ της χώρας σε ονομαστικές τιμές ήταν 185,18 δις ευρώ και από αυτά τα χρήματα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδινε ως Δημόσια Δαπάνη για την Υγεία, 10,2 δις ευρώ, δηλαδή 5,5 % του ΑΕΠ.

Το 2024 το ΑΕΠ της χώρας σε ονομαστικές τιμές ήταν 236,96 δις ευρώ και από αυτά, δώσατε ως Δημόσια Δαπάνη για την Υγεία 13,2 δις ευρώ, δηλαδή 5,8% του ΑΕΠ. Αυτό είναι που έχετε κάνει μέσα σε εφτά χρόνια μαζί με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5% και φουσκώνετε σαν τα παγώνια.

Σχετικά με τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας, το 2015 παραλάβαμε ιδιωτική δαπάνη υγείας στο 38,6% και την παραδώσαμε το 2019 στο 34,5 % για να ξαναφτάσει το 2023 στο 38,8%.

Η επιπλέον χρηματοδότηση για την υγεία, με πολιτική απόφαση θα μπορούσε να βρεθεί με αυτό το ΑΕΠ της χώρας, τόνισε ο Βουλευτής Χανίων προτείνοντας την φορολόγηση των μεριδίων. Πιο αναλυτικά τόνισε:

Εάν φορολογήσετε τους 1499 πλουσιότερους ανθρώπους (με εισόδημα πάνω από 900.000 €) που έχουν δηλώσει 3.802.432.000 € (3,8 δις) με 30%, τότε έχουμε περίπου 1,4 δις ευρώ έσοδα. Πόσο κοστίζει να δώσετε 500 ευρώ καθαρή αύξηση το μήνα σε κάθε εργαζόμενο πλην γιατρών και περίπου 2000 ευρώ σε κάθε έναν από τους 20.000 γιατρούς που υπάρχουν; Αυτό κοστίζει, 460 και 480 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Μόνο η φορολόγηση των 1499 πλουσιότερων αρκεί.

Εάν φορολογήσετε τις αμέσως επόμενες κατηγορίες, δηλαδή περίπου 11.000 άτομα (εισόδημα 200.000 ως 900.000 €) οι οποίοι έχουν δηλώσει 2,3 δις ευρώ πάλι με 30%, είναι άλλα 600 εκατομμύρια τα οποία μπορείτε να προσθέσετε ως δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ και να καταργήσετε όλο το clawback από τους ιδιώτες παρόχους του ΕΟΠΥΥ.

Κλείνοντας ο Π. Πολάκης τόνισε «Εγώ λυπάμαι τη χώρα που κυβερνάτε εσείς έχοντας 1 δις ευρώ από το ΤΑ και το κάνατε: Τα 500 εκατομμύρια προληπτικό έλεγχο αμφιλεγόμενων εξετάσεων και τα άλλα 400 Φιλιατρά, Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρων Υγείας με υπερτιμολογήσεις στο πενταπλάσιο δηλαδή».

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο: