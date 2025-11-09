menu
Ο Οζιέ πρώτευσε στο Ράλι Ιαπωνίας

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ιαπωνίας, το οποίο ήταν ο 13ος και προτελευταίος αγώνας της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC). Ο Γάλλος οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κράτησε πίσω του στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, το οποίο διεξήχθη υπό βροχή, τον Βρετανό «ομόσταυλό» του και πρωτοπόρο στην κατάταξη των οδηγών, Έλφιν Έβανς, επικράτησε με διαφορά 11.6 δευτερολέπτων και μείωσε τη διαφορά του από την κορυφή στους τρεις βαθμούς. Η έκτη θέση που κατέκτησε ο Φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα τον αφήνει 24 βαθμούς μακριά από τον Έβανς, με αποτέλεσμα και οι τρεις οδηγοί της Toyota να διεκδικούν μαθηματικά τον τίτλο, ενώ οι (λιγοστές) ελπίδες του Εσθονού Οτ Τάνακ εξανεμίστηκαν τελείως. Πλέον ο τίτλος των οδηγών θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς που θα διεξαχθεί -για πρώτη φορά- στη Σαουδική Αραβία το διάστημα 26-29 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος Αντριάν Φουρμό της Hyundai, ο οποίος ήταν τρίτος στη γενική μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού σκέλους, έπεσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να… φύγει μια πόρτα από το i20 N Rally1 του και λίγο αργότερα να εγκαταλείψει. Έτσι, ο 23χρονος Σάμι Παγιάρι ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο ενός αγώνα WRC και η Toyota πανηγύρισε το «1-2-3» στην έδρα της.

