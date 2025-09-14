menu
28.1 C
Chania
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Ο Οζιέ προηγείται στο ράλι της Χιλής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) προηγείται στο Ράλι Χιλής, διεκδικώντας την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα WRC με τον Ουαλό, Ελφιν Εβανς, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος το βράδυ του Σαββάτου.

Η βροχόπτωση έκανε τις χωμάτινες διαδρομές ιδιαίτερα ολισθηρές, συνθήκες που αρχικά ωφέλησαν Εβανς (Toyota), ο οποίος αναφέρθηκε στην ομοιότητά τους με αυτές που συναντά στην πατρίδα του.

Ο Εβανς πήρε προσωρινά την πρωτοπορία, αλλά ο Οζιέ επανήλθε δυναμικά και κατέκτησε την ειδική διαδρομή SS11, επεκτείνοντάς την διαφορά τους σστα 6,3 δευτερόλεπτα.

«Θα είναι έντονα (σ.σ. την Κυριακή 14/9) και, σε αντίθεση με τις πρώτες δύο ημέρες, θα πρέπει να επιτεθώ από την αρχή», τόνισε ο Γάλλος οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος διεκδικεί τον ένατο τίτλο του, διαβεβαιώνοντας ότι θα πάρει μια «διπλή» δόση εσπρέσο, πριν εκκινήσει.

Ο Αντριάν Φουρμό (Hyundai), επικεφαλής το βράδυ της Παρασκευής, αναγκάστηκε να αφήσει τους Εβανς και Οζιέ να ξεφύγουν, αλλά παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Ο Γάλλος ήταν περίπου 15 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Βέλγο «ομόσταυλο» του στην Hyundai, Τιερί Νεβίλ.

Ο Εσθονός Οτ Τάνακ (Hyundai), ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί την προηγούμενη ημέρα λόγω μηχανικής βλάβης, κατάφερε να επανεκκινήσει το Σάββατο, αν και η ποινή δέκα λεπτών, τον έριξε στο τέλος της βαθμολογίας. Ενώ κατάφερε να σημειώσει δύο ταχύτερους χρόνους στην αρχή της δεύτερης ημέρας, υπέστη άλλη μια βλάβη το Σάββατο.

Σήμερα Κυριακή (14/9) οι οδηγοί θα αγωνιστούν σε τέσσερις ειδικές διαδρομές, η τελευταία εκ των οποίων, η Power Stage, θα δώσει επιπλέον βαθμούς πρωταθλήματος στους πρώτους πέντε οδηγούς. Επιπλέον βαθμοί θα απονεμηθούν επίσης κατά την διάρκεια αυτής της «Super Κυριακής» στους πέντε ταχύτερους οδηγούς αυτής της τελευταίας ημέρας.

 

