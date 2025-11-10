Ο Οζιέ παραμένει στην Toyota και το 2026

Ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής του ράλι, Σεμπαστιάν Οζιέ, θα αγωνισθεί και στην νέα -μερική- σεζόν με την Toyota και θα έχει μαζί του τον Σουηδό, Ολιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος σε ηλικία 24 ετών θα συμμετάσχει στην πρώτη του πλήρη αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο επίπεδο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10/11) από την ιαπωνική εταιρεία.

«Το σχέδιο για την επόμενη χρονιά θα είναι το ίδιο με τις τελευταίες σεζόν. Να συμμετάσχω σε μέρος του προγράμματος με στόχο να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να κερδίζει ράλι και πρωταθλήματα», δήλωσε ο Οζιέ, ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τους αγώνες στους οποίους θα συμμετάσχει, εκτός από το «δικό του» ράλι στο Μόντε Κάρλο τον προσεχή Ιανουάριο.

Από το 2022, ο 41χρονος Γάλλος οδηγός έχει επιλέξει να συμμετέχει σε ορισμένους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος και όχι στο σύνολο του.

Εφέτος και παρά το γεγεονός ότι έχασε τρεις αγώνες, ο Οζιέ διεκδικεί τον ένατο τίτλο WRC πριν από τον τελευταίο αγώνα, που θα πραγματοποιηθεί στην Σαουδική Αραβία στα τέλη Νοεμβρίου. Και σε περίπτωση που τα καταφέρει, θα «πιάσει» στην κορυφή του σχετικού πίνακα τον συμπατριώτη του, Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος έχει πλέον τερματίσει την καριέρα του στο WRC.

«Δεν έχω καθόλου εμμονή με αυτό», διαβεβαίωσε ο Οζιέ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο και πρόσθεσε: «Εάν συμβεί αυτό, φυσικά και θα είμαι υπερήφανος που θα ήμουν μαζί με τον άλλο Γάλλο θρύλο του ράλι, τον Σεμπαστιάν Λεμπ. Αλλά δεν είναι αυτό που προφανώς με κάνει να προχωρώ μπροστά σε καθημερινή βάση. Ευχή μου είναι να συνεχίσω έτσι για όσο το δυνατόν περισσότερο, να διασκεδάζω και να επιδιώκω νίκες».

Εκτός από τον Οζιέ, τον τίτλο διεκδικούν ο Βρετανός, Ελφιν Εβανς και ο Φινλανδός, Κάλε Ροβάνπερα.