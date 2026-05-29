Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικό διυλιστήριο και σταθμό άντλησης

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία του και στις δεξαμενές αποθήκευσης προκλήθηκαν πυρκαγιές, προστίθεται στην ανακοίνωση του γενικού επιτελείου που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Βόλγκογκραντ ανάφερε ότι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε ένα χημικό εργοστάσιο και ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.