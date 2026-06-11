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Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 2026
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O Οικουμενικός Πατριάρχης στη γενέτειρά του Ίμβρο για τα ονομαστήριά του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στην Ίμβρο βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι Πατριάρχες Ρουμανίας Δανιήλ και Βουλγαρίας Δανιήλ, οι οποίοι συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης εορτάζει τα ονομαστήριά του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Θεοδώρους τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός της εορτής, παρουσία των Προκαθημένων, σε κλίμα κατάνυξης και εορτασμού για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Παναγιώτατος, με συγχοροστασία των Πατριαρχών Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Μήνυμα ενότητας από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας

Στο τέλος του Εσπερινού, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ απηύθυνε λόγο προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας την ενότητα της Ορθοδοξίας και την κοινή μαρτυρία των Εκκλησιών.

Ο Μακαριώτατος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παναγιώτατε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την αδελφική πρόσκλησή σας να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το ευλογημένο νησί.

Η παρουσία μας εδώ δεν αποτελεί μόνο ένδειξη σεβασμού προς το πρόσωπό σας. Εκφράζει κυρίως τη μαρτυρία της ενότητας της Ορθοδοξίας, της αδελφικής κοινωνίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της κοινής μας πορείας ‘μέσα στο σύνδεσμο της ειρήνης’.

Με όλη μας την καρδιά ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει ακλόνητη σωματική και ψυχική υγεία, ειρήνη ατάραχη, ώστε να συνεχίζετε για πολλά ακόμη χρόνια την ευλογημένη διακονία σας προς όφελος της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και για το καλό της πανορθόδοξης ενότητας».

Αντιφώνηση Οικουμενικού Πατριάρχη – Ευχαριστίες και μηνύματα

Στην αντιφώνησή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη χαρά του για τον συνεορτασμό των ονομαστηρίων του στη γενέτειρά του και για την παρουσία των δύο Πατριαρχών.

«Μας έφερε όλους εδώ η αύρα του Αιγαίου. Εμένα με έφερε η νοσταλγία και η αγάπη για τη γενέτειρά μου. Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται επίσης στους παρόντες και συλλειτουργούς ιεράρχες, αλλά και σε όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας την ονομαστική μας εορτή, με αφορμή τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων του Χριστού Βαρθολομαίου και Βαρνάβα».

«Πραγματικό θαύμα» η λειτουργία των ελληνικών σχολείων στην Ίμβρο

Ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε τον έπαρχο της νήσου και ξενάγησε τον Πατριάρχη Βουλγαρίας στο «Μουσείο Πατριάρχης Βαρθολομαίος», ενώ ακολούθησαν εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο και στα ομογενειακά σχολεία, με συμμετοχή μαθητών και τοπικών παραγόντων.

Στην ομιλία του για την παιδεία στην Ίμβρο, ο Πατριάρχης υπογράμμισε πως «συμπληρώνονται 13 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Ομογενειακού Δημοτικού Σχολείου και 10 έτη ζωής του Γυμνασίου και Λυκείου στην Ίμβρο. Η επαναλειτουργία των σχολείων μας αποτελεί ένα πραγματικό θαύμα».

Και πρόσθεσε: «Το όνειρο του Πατριάρχη σας είναι, οι απόφοιτοι του Λυκείου μας να επιστρέψουν στην Ίμβρο. Να υπάρχουν επαγγελματικές προοπτικές γι’ αυτούς».

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, διπλωμάτες, εκπρόσωποι αρχών και πλήθος πιστών.

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