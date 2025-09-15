menu
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Ο ΟΗΕ καταδικάζει νέα σφαγή 40 και πλέον ανθρώπων στην Αϊτή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε το σαββατοκύριακο τη σφαγή 40 και πλέον ανθρώπων σε επιδρομή συμμορίας εναντίον ψαροχωριού βόρεια της πρωτεύουσας της Αϊτής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αϊτινού Τύπου, η επίθεση διαπράχτηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Λαμποντρί, καθώς η βία των συμμοριών εξαπλώνεται εκτός της πρωτεύουσας.

«Ο Γενικός Γραμματέας είναι βαθιά ανήσυχος για τα επίπεδα της βίας που συνταράσσουν την Αϊτή και καλεί τις αϊτινές αρχές να εγγυηθούν ότι οι δράστες αυτής και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του επικεφαλής του ΟΗΕ Γκουτέρες, τον Στεφάν Ντουζαρίκ, στη Νέα Υόρκη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Αϊτής αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για το επεισόδιο.

Κατά τα δημοσιεύματα, οι κακοποιοί πυρπόλησαν το χωριό αφού σκοτώθηκε φερόμενος ως τοπικός ηγέτης συμμορίας, γνωστός ως Βλαντίμιρ. Ήταν μέλος της συμμαχίας συμμοριών Viv Ansanm («ζώντας μαζί»), που συγκαταλέγεται στις οργανώσεις που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε φέτος «τρομοκρατικές».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη Viv Ansanm οφείλεται μεγάλο μέρος της βίας και της αστάθειας στην Αϊτή. Ελέγχει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς κι εξαπλώνεται σε κοντινές περιοχές.

