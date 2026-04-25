Ο Οδυσσέας και η Καλυψώ στην Γαύδο – Νέα αγάλματα στο νησί

∆ύο νέα αγάλµατα κοσµούν το νησί της Γαύδου τις τελευταίες ώρες, αυτά του Οδυσσέα και της Καλυψούς.

Η καλλιτεχνική εγκατάσταση απεικονίζει τη στιγµή που ο Οδυσσέας ετοιµάζει τη σχεδία του για να φύγει και η Καλυψώ πρέπει να τον βοηθήσει, αλλά είναι στεναχωρηµένη.

Μιλώντας στα «Χ.ν.» η δήµαρχος του νησιού κα Λίλιαν Στεφανάκη ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι στόχος του ∆ήµου είναι να δηµιουργηθεί «µία διαδροµή η οποία είναι από την παραλία µέχρι εκείνο το σηµείο που, τάχα µου, είναι η πορεία, τα βήµατα που ακολούθησε ο Οδυσσέας µέχρι να φτάσει εκεί που είναι η Καλυψώ. Εκεί που έχουν µπει τα αγάλµατα, θα είναι ο κήπος της Καλυψούς. Σκοπεύουµε, δηλαδή, να το εµπλουτίσουµε αυτό το σηµείο µε διάφορα άλλα πράγµατα».

∆ηµιουργός των αγαλµάτων είναι ο Πέτρος Γεωργαρίου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Εξάλλου, τις προηγούµενες ηµέρες εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού η συνέχιση κατά το 2026 της αρχαιολογικής έρευνας στο ακριτικό νησί στο πλαίσιο πενταετούς προγράµµατος (2025-2029), υπό τη διεύθυνση της Οµότιµης Καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, κας. Αικατερίνης Κόπακα.

Σύµφωνα µε τη σχετική έγκριση η οποία χορηγείται µε την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων «το πρόγραµµα περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της ανασκαφής στην περιοχή Σιόπατα (θέση «Καταλύµατα» στον λόφο Τσιρµιρή), παράλληλη µελέτη για τη δηµοσίευση αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος της Γαύδου, εργαστηριακές αναλύσεις οργανικών και ανόργανων υλικών, καθώς και επαληθευτικές δράσεις, όπως επανεπισκέψεις θέσεων που εντοπίστηκαν στην επιφανειακή έρευνα»