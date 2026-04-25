menu
11.7 C
Chania
Σάββατο, 25 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ο Οδυσσέας και η Καλυψώ στην Γαύδο – Νέα αγάλματα στο νησί

Βασιλική Τωμαδάκη
0

∆ύο νέα αγάλµατα κοσµούν το νησί της Γαύδου τις τελευταίες ώρες, αυτά του Οδυσσέα και της Καλυψούς.

Η καλλιτεχνική εγκατάσταση απεικονίζει τη στιγµή που ο Οδυσσέας ετοιµάζει τη σχεδία του για να φύγει και η Καλυψώ  πρέπει να τον βοηθήσει, αλλά είναι στεναχωρηµένη.

Μιλώντας στα «Χ.ν.»  η δήµαρχος του νησιού κα Λίλιαν Στεφανάκη ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι στόχος του ∆ήµου είναι να δηµιουργηθεί «µία  διαδροµή η οποία είναι από την παραλία µέχρι εκείνο το σηµείο που, τάχα µου, είναι η πορεία, τα βήµατα που ακολούθησε ο Οδυσσέας µέχρι να φτάσει εκεί που είναι η Καλυψώ. Εκεί που έχουν µπει τα αγάλµατα, θα είναι ο κήπος της Καλυψούς. Σκοπεύουµε, δηλαδή, να το εµπλουτίσουµε αυτό το σηµείο µε διάφορα άλλα πράγµατα».

∆ηµιουργός των αγαλµάτων είναι ο Πέτρος Γεωργαρίου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Εξάλλου, τις προηγούµενες ηµέρες εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού η συνέχιση κατά το 2026 της αρχαιολογικής έρευνας στο ακριτικό νησί στο πλαίσιο πενταετούς προγράµµατος (2025-2029), υπό τη διεύθυνση της Οµότιµης Καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, κας. Αικατερίνης Κόπακα.

Σύµφωνα µε τη σχετική έγκριση η οποία χορηγείται µε την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων «το πρόγραµµα περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της ανασκαφής στην περιοχή Σιόπατα (θέση «Καταλύµατα» στον λόφο Τσιρµιρή), παράλληλη µελέτη για τη δηµοσίευση αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος της Γαύδου, εργαστηριακές αναλύσεις οργανικών και ανόργανων υλικών, καθώς και επαληθευτικές δράσεις, όπως επανεπισκέψεις θέσεων που εντοπίστηκαν στην επιφανειακή έρευνα»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum