Ο ΟΑΚ για το Φράγμα Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι η λειτουργία του Φράγματος Αποσελέμη εξελίσσεται ομαλά και σε πλήρη συμμόρφωση με τα εγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα του έργου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εισροή υδάτων στον ταμιευτήρα συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τα διαθέσιμα αποθέματα τα οποία συνολικά σήμερα Πέμπτη 26/03/2026, έφτασαν τα 6,348.201 εκ. κυβικά νερού (πληρότητα 25%).

Κατά την πρόσφατη κακοκαιρία ο συνολικός όγκος εισροής – μέχρι αυτή την ώρα – έχει αυξηθεί κατά 4.599.102 κυβικά μέτρα νερού, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή του συστήματος στη συγκέντρωση και αποταμίευση υδάτων.

Eκ του αποτελέσματος, τεκμηριώνεται ότι δεν καταγράφεται καμία απώλεια υδάτινων πόρων. Αντιθέτως, η λειτουργία του έργου διασφαλίζει την ελεγχόμενη και ασφαλή διοχέτευση των υδάτων προς τον ταμιευτήρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων μελετών. Ειδικότερα, ο ταμιευτήρας του Φράγματος εμπλουτίζεται μέσω των νερών της σήραγγας καθώς και της φυσικής υδρολογικής λειτουργίας της περιοχής, με τα ύδατα που κατεισδύουν στην καταβόθρα του Χώνους να επανεισέρχονται στον ταμιευτήρα, ενισχύοντας συμπληρωματικά, σημαντικά την πληρότητά του.

Η διαχείριση της εγκατάστασης πραγματοποιείται με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των υποδομών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ακόμη και υπό συνθήκες αυξημένων υδρολογικών φορτίων, όπως αυτές που επικρατούν στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24ωρα. Οι επιλογές που έχουν εφαρμοστεί επιβεβαιώνουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και τον πλήρη σκοπό κατασκευής του έργου. Παράλληλα, γίνεται ακόμη γνωστό πως ανοδική τάση καταγράφεται και στη στάθμη της Λίμνης του Κουρνά η οποία έφθασε τα 4,43 μέτρα, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης»