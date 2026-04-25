Ο Ο.Φ.Η. έφερε το κύπελλο στην Κρήτη!

Το κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη έφερε ξανά ο ΟΦΗ , 39 χρόνια από την αντίστοιχη επιτυχία του 1987, επικρατώντας με 2-3 του ΠΑΟΚ σε τελικό – θρίλερ!

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Μιχαηλίδη στο 15’ , με τον Φούντα να ισοφαρίζει στο 28’ και τον Νους να κάνει το 1-2 στο 58’. Στο 87 καρδιοχτύπησαν οι Κρητικοί με μια τεράστια ευκαιρία του ΠΑΟΚ όταν η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος.

Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε όμως ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ σε 2-2 με τη φάση να ξεκινά από φάουλ που δεν είδε ούτε το VAR σε βάρος του ΟΦΗ, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στους Ομιλήτες.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με 16 λεπτά καθυστερήσεων.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης , ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλντι που υπέδειξε το VAR μετά από χέρι αμυντικού του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή.

Ο Ισέκα ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έκανε το 2-3 σηκώνοντας στο πόδι την κερκίδα των Ομιλητών!

Το σφύριγμα της λήξης «άναψε φωτιά» στην κερκίδα, μια «φωτιά» που σίγουρα θα μεγαλωσει απόψε στο Ηράκλειο που αναμένεται να ξεχυθεί στους δρόμους!