Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να “καταστρέψει πλήρως” το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε σήμερα να “καταστρέψει εντελώς” το “τρομοκρατικό” ιρανικό καθεστώς κατά τη 14η ημέρα του πολέμου που αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, “έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα”, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη.

“Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς”, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

“Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν υπάρχει πλέον, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, οι πύραυλοί τους, τα drones τους και όλα τα υπόλοιπα καταστρέφονται και οι ηγέτες τους σβήνουν από την επιφάνεια της Γης”, είπε.

“Σκοτώνουν αθώους παντού στον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω!”, κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

“Το πρόβλημα του (Ντόναλντ) Τραμπ είναι ότι δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένα θαρραλέο έθνος, ένα ισχυρό έθνος, ένα αποφασισμένο έθνος. Όσο θα αυξάνει την πίεση, τόσο η αποφασιστικότητα του έθνους θα ενισχύεται. Αυτές οι επιθέσεις σχετίζονται με τον φόβο, την απελπισία”, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί στην κρατική τηλεόραση.