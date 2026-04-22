menu
13.9 C
Chania
Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ο Ντ. Τραμπ παρατείνει, μέχρι νεοτέρας διαταγής, την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεοτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, δύο εβδομάδες αφού άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, το Ιράν έλεγε πως η ανακωχή θα τερματιζόταν τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος έλεγε πως θα τερματιζόταν το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον (τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα Τεχεράνης).

Πάντως δεν αναφέρθηκε κανένα σοβαρό συμβάν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Επικαλούμενος τον διχασμό που επικρατεί κατ’ αυτόν στην ηγεσία του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι παρατείνει την εκεχειρία μέχρι νεοτέρας κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Θα περιμένει ωσότου το Ιράν «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε.

Μόλις μια ημέρα νωρίτερα δήλωνε πως έβρισκε «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, εν αναμονή, ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν συνεχίζεται, υπογράμμισε χθες.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξήρε την παράταση της ανακωχής.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε επίσης την ανακοίνωση και αναφέρθηκε σε «σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Αποχαιρετισμός» στο πετρέλαιο;

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που αναμένεται να τεθεί ξανά επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που θα διαπραγματευτεί με ιρανική, δεν αναχώρησε για το Πακιστάν όπως αναμενόταν χθες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, η Τεχεράνη δεν έχει σκοπό να στείλει αντιπροσωπεία στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Πριν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη απείλησε πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις ξανάρχιζαν, θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

«Οι νότιοι γείτονές μας πρέπει να ξέρουν ότι αν το έδαφός τους και οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιηθούν από τους εχθρούς για να επιτεθούν εναντίον του ιρανικού έθνους, μπορούν να αποχαιρετίσουν την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πριν από τις απειλές αυτές, οι τιμές του πετρελαίου, ήδη ωθούμενες προς τα πάνω εξαιτίας του αδιεξόδου γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανέβαιναν περίπου 3%.

Το Ιράν ξέρει πως «αντιστέκεται στους εκφοβισμούς», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, καταγγέλλοντας ξανά τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «πράξη πολέμου» και άρα «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

Ιρανές στην αγχόνη;

Πριν ανακοινώσει την παράταση της ανακωχής, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε η Τεχεράνη να προχωρήσει στην «απελευθέρωση» οκτώ γυναικών που απειλούνται κατ’ αυτόν να εκτελεστούν δι’ απαγχονισμού. Αυτό θα ήταν «σπουδαία αρχή για τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Το AFP σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ούτε αν απειλούνται με εκτέλεση, ούτε ποιες είναι οι γυναίκες των οποίων ο αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε φωτογραφίες όταν διατύπωσε την αξίωσή του. Το Ιράν διέψευσε πως πρόκειται να εκτελεστούν γυναίκες.

Στην Τεχεράνη, όπου τα κυριότερα αεροδρόμια λειτούργησαν ξανά προχθές Δευτέρα, για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, η ζωή μοιάζει να έχει επιστρέψει σε κάπως πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

Η Μομπίνα Ρασουλιάν, 19χρονη φοιτήτρια, ανασαίνει πιο ελεύθερα χάρη στην ανάπαυλα του πολέμου. «Βγαίνω έξω χωρίς άγχος (…) πάω σε καφέ, σε εστιατόρια, εδώ κι εκεί», είπε η νεαρή σε δρόμο της Τεχεράνης.

Αλλά για την 39χρονη Σαγάρ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ», καθώς «η οικονομική κατάσταση είναι φρικτή και «αυτοί (σ.σ. οι αρχές) συλλαμβάνουν κόσμο για το τίποτα. Οι εκτελέσεις πολλαπλασιάζονται».

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αναμένεται να διεξαχθούν νέες απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο αύριο Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διπλωματία. Όπως και οι πρώτες, τη 14η Απριλίου, θα γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός για 10 ημέρες τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το κίνημα Χεζμπολάχ, ωστόσο τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για συνεχείς παραβιάσεις της από την πρώτη στιγμή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε θέση στον νότιο Λίβανο σε ανταπόδοση για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον στοιχείων του ανεπτυγμένων εκεί.

Το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανέφερε από την πλευρά του ότι διεξήγαγε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ σε ανταπόδοση για τις ισραηλινές «κατάφωρες» παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού, ήχησαν σειρήνες σε δυο κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας που πιθανόν οφείλονταν σε «εσφαλμένο» συναγερμό, αφού μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε «προτού» περάσει τα σύνορα.

Κατά νεότερο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο τις έξι εβδομάδες του πολέμου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum