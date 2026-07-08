«Ο νόμος του Μέρφυ» στο Κοντομαρί

Οι δωρεάν θερινές προβολές στο Κοντομαρί συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη με την ταινία: «Ο νόμος του Μέρφυ». Το ραντεβού δίνεται στη Πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 20:30 μ.μ μαζί με φρέσκα popcorn, chips, street food καθώς και σπιτική λεμονάδα ή άφθονη μπύρα. Η προβολή ξεκινά στις 21:15 μ.μ. Είσοδος δωρεάν.