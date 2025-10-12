Ο ΝΟΧ πήρε το ντέρμπι της Κρήτης, 13-10 το Ρέθυμνο

Το γειτονικό ντέρμπι της Κρήτης ανέδειξε νικήτρια την ομάδα των Χανίων επί του Ρεθύμνου με 13-10, αναμέτρηση με την οποία έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών.

Στο κλειστό κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης το ματς ήταν ντέρμπι στο μεγαλύτερο μέρος του, με τα Χανιά να κάνουν τελικά το 2 στα δύο στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά το «διπλό» της πρεμιέρας επί του ΝΕ Πατρών. Η ομάδα του Ρεθύμνου πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στην 4η περίοδο (10-9), λίγο αργότερα έγινε το 11-10, με το ΝΟΧ να βρίσκει δύο γκολ στα τελευταία λεπτά από την Βιργινία Νιαρχάκου και την Ηλιάνα Παρασκευοπούλου και να «σφραγίζει» τη νίκη του.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 10-11

ΝΕ Πατρών-Γλυφάδα 7-12

Εθνικός-Ηλιούπολη 20-6

Αλιμος-Ολυμπιακός 7-26

Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών 23-7

Χανιά-Ρέθυμνο 13-10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγ.)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 39-16 6

Εθνικός 34-15 6

Χανιά 23-18 6

Βουλιαγμένη 32-20 3

ΠΑΟΚ 32-22 3

Γλυφάδα 21-21 3

Αλιμος 18-32 3

ΝΟ Πατρών 19-34 3

Πανιώνιος 17-21 3

Ρέθυμνο 21-25 0

ΝΕ Πατρών 15-22 0

Ηλιούπολη 17-42 0