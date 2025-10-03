O νόµος της αλλαγής

«Η πρόοδος είναι ωραία λέξη, αλλά αυτό που τη δηµιουργεί είναι η αλλαγή και η αλλαγή έχει πολλούς εχθρούς».

Ρόµπερτ Κένεντυ

Η αλλαγή είναι νόµος του σύµπαντος και ο πιο ισχυρός νόµος της φύσης, η οποία µας τον υποδεικνύει και µας τον προτείνει. Ότι δεν µπορεί να αλλάξει εξαφανίζεται, χάνεται, πεθαίνει. Ο κόσµος θα ήταν σε µια στασιµότητα εάν δεν υπήρχε η αλλαγή και σύντοµα θα εξαφανίζονταν. Η ουσία κάθε είδους βελτίωσης έγκειται στην αλλαγή. Αλλάζοντας γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, όλα τα προβλήµατα γίνονται εύκολα στην αντιµετώπιση τους και βλέπεις τον κόσµο διαφορετικά. Όµως οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την κάθε αλλαγή που έρχεται στη ζωή τους σαν µια απειλή, σαν έναν εχθρό που καλούνται να πολεµήσουν. Γεµίζουν φόβο και άσχηµα συναισθήµατα, αντί να κατανοούν ότι κάθε αλλαγή είναι γιατί στη ζωή µας, πρόκειται να συµβεί κάτι καλύτερο και ωφελιµότερο από αυτό που υπήρχε πριν. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι µιας ζωής και είναι τόσο συνεχής και αναπόφευκτη, που εάν δεν την επιλέγουµε εµείς, µας επιλέγει εκείνη µε το δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Ο Απόστολος Παύλος µας λέει στην επιστολή του προς Ρωµαίους, .. «πρέπει να µεταµορφωθούµε µε την ανανέωση του νου µας, ώστε να κάνουµε πληρέστερα το θέληµα του Θεού». Σε αυτή τη δήλωση προτείνει όχι µόνο να µην φοβόµαστε την αλλαγή, αλλά µάλλον να προσπαθούµε πολύ να τη φέρουµε, µε την ανανέωση η µε τη µεταστροφή του νου µας. Κάνοντας αυτό λέει, θα µεταµορφωθούµε. Με άλλα λόγια τα παλιά µας προβλήµατα και οι δυσκολίες θα εξαφανιστούν και σαν την πεταλούδα που αναδύεται από τη χρυσαλλίδα της, θα βιώσουµε µια καινούργια ελευθερία και χαρά. Η µόνη αποτυχία της ζωής µας, είναι η αποτυχία του να µπορούµε να αλλάξουµε. Κάθε στιγµή γινόµαστε µάρτυρες µικρών και µεγάλων αλλαγών, είτε σε εµάς τους ίδιους, είτε στον περίγυρο µας και αυτό από µόνο του υποδηλώνει τη δύναµη µας, καθώς αρνούµαστε κάτι, το οποίο ήδη βιώνουµε. Όπως το σώµα µας αλλάζει για να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε συνθήκες, έτσι θα πρέπει να αλλάζει και το µυαλό µας. Αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος για να είµαστε χαρούµενοι και υγιής. Κάθε φορά που εµφανίζεται µια αλλαγή στη ζωή µας, ας τη δούµε σα µια ευκαιρία για να αποκτήσουµε εµπειρίες, γνώση και νέες ιδέες που θα µας βοηθήσουν να υπάρχουµε µέσα σε ένα κόσµο που διαρκώς αλλάζει. Μπορούµε ακόµη και να βασιζόµαστε απόλυτα στο Θεό και να κατανοήσουµε ότι δεν είναι τόσο ότι έκλεισε µια πόρτα σε ένα κεφάλαιο της ζωής µας, όσο το ότι έχει ανοίξει µια άλλη, σε καινούργια και πιο ενδιαφέροντα πράγµατα. Άλλωστε το ευαγγέλιο λέει …«Ιδού, θα κάνω τα πάντα καινούργια». Ο νέος κόσµος λοιπόν, έχει ανάγκη από την δική µας ικανότητα της αλλαγής, για να µπορέσει να αναδυθεί πιο φωτεινός και πιο όµορφος.