Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κηδεία του Γιώργου Πρασιανάκη

Παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης η κηδεία του Γιώργου Πρασιανάκη, στον τόπο καταγωγής του, την Χρυσαυγή.

Το “παρών” έδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες καθώς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε πως ο εκλιπόν π. βουλευτής Χανίων « τίμησε με τη στάση του το ΠΑΣΟΚ, και με το ήθος του την πολιτική ζωή της πατρίδας μας»μ θυμίζοντας πως «από τα φοιτητικά του χρόνια, στάθηκε ενεργά στο πλευρό του  Γέρου της Δημοκρατίας. Στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας δεν έμεινε σιωπηλός. Αντιστάθηκε, διώχθηκε, πάλεψε. Δεν κοίταξε δίπλα του αλλά βγήκε μπροστά και αγωνίστηκε για τις αρχές και τα ιδανικά του. Με τη Μεταπολίτευση, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και εργάστηκε ακούραστα για να ριζώσει η παράταξη στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα».

Τόνισε επίσης πως «υπήρξε πολιτικός της ευθύνης, όχι της ευκολίας. Άνθρωπος της μετριοπάθειας και όχι της πόλωσης. Σύντροφος που δεν ζήτησε τίποτα για τον εαυτό του, αλλά προσέφερε πολλά στο κοινωνικό σύνολο».

 

