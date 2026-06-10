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Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 2026
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Ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στις φετινές εκλογές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του Λικούντ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε σύντομη ανακοίνωση το Λικούντ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και, με τη βοήθεια του Θεού, θα κερδίσει. Προς το παρόν δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τον Οκτώβριο.

Νωρίτερα ο επικεφαλής ανταποκριτής την Ουάσινγκτον του τηλεοπτικού δικτύου ABC, ο Τζόναθαν Καρλ, ανήρτησε στο Χ ότι ο Τραμπ του είπε πως δεν γνωρίζει αν ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. «Δεν ξέρω, είχε μια εκπληκτική καριέρα. Θέλει να συνεχίσει», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι φετινές εκλογές στο Ισραήλ θα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη χώρα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, που θεωρείται το χειρότερο σφάλμα ασφαλείας του Ισραήλ. Σε απάντηση ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρεία επιχείρηση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας.

Αυτή η πιο πρόσφατη θητεία του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία του Ισραήλ – επικεφαλής του πιο δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού στη ιστορία της χώρας– ήταν ταραχώδης: αντιμετώπισε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα (Γάζα, Λίβανος, Ιράν).

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη από το think tank Israel Democracy Institute με έδρα την Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι το 61% των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιος.

Ωστόσο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και ενδεχόμενος συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο αν δεν συνασπιστεί με τα αραβικά κόμματα, κάτι που ήδη επικεφαλής αντιπολιτευόμενων κομμάτων έχουν απορρίψει.

 

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