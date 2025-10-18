menu
Ο Μπετζέκι πρώτευσε στο σπριντ για το γκραν πρι Αυστραλίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Μάρκο Μπετζέκι πρώτευσε σήμερα (18/10) στο σπριντ για το γκραν πρι Αυστραλίας και πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε τέσσερις αγώνες σπριντ. Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia, ο οποίος έχασε στις… λεπτομέρειες την “pole position” για το αυστραλιανό γκραν πρι από τον Φάμπιο Καρταραρό της Yamaha, χτύπησε έναν γλάρο (!) στην εκκίνησή του για τον γύρο σχηματισμού στο Φίλιπ Αϊλαντ. Όμως, ο 26χρονος διατήρησε την ψυχραιμία του και προσπέρασε τον Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse, τρεις γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, για να πανηγυρίσει την δεύτερη διαδοχική επικράτησή του σε σπριντ.

Ο Φερνάντεθ, ο οποίος εκκίνησε από την τέταρτη θέση, έκανε εξαιρετική εκκίνηση και είχε για μεγάλο διάστημα την πρωτοπορία στο σπριντ, αλλά τελικά περιορίστηκε στην δεύτερη θέση. Ο -τοπικός ήρωας- Τζακ Μίλερ της Prima Pramac, ο πρώτος Αυστραλός αναβάτης που βρέθηκε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης στο Φίλιπ Αϊλαντ μετά το 2012 και τον Κέισι Στόνερ, έμεινε τέταρτος, καθώς ο Πέδρο Ακόστα της KTM τον προσπέρασε και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

