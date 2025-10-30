menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Ο Μπάτον επιβεβαίωσε το τέλος της επαγγελματικής καριέρας του στους αγώνες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Τζένσον Μπάτον επιβεβαίωσε ότι οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν θα σηματοδοτήσουν τον τελευταίο αγώνα της επαγγελματικής καριέρας του, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή οδηγών της Φόρμουλα Ένα για το 2009 να αποφασίζει να μην λάβει μέρος σε άλλη μια σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής. Ο

45χρονος Βρετανός έκανε το ντεμπούτο του στη Φόρμουλα Ένα το 2000 για λογαριασμό της Williams, ενώ έλαβε μέρος σε 306 αγώνες, με αποτέλεσμα να είναι ο έκτος πιο έμπειρος οδηγός στην ιστορία του αθλήματος, πανηγυρίζοντας στην πορεία 15 νίκες, 50 παρουσίες στο βάθρο και οκτώ pole positions. Ο Μπάτον «γεύθηκε» τη χαρά της κατάκτησης του τίτλου με την Brawn GP το 2009, με την ομάδα υπό την ηγεσία του Ρος Μπρον να «αναδύεται» από τις… στάχτες της πρώην ομάδας της Honda και να κατακτά το νταμπλ σε οδηγούς και κατασκευαστές, στη μοναδική σεζόν της στη Φόρμουλα Ένα, καθώς εξαγοράστηκε από τη Mercedes ενόψει της σεζόν του 2010.

Αφού αποχώρησε από τη Φόρμουλα Ένα στο τέλος του 2016 (σ.σ. επέστρεψε για μια και μοναδική εμφάνιση στο γκραν πρι του Μονακό του 2017, στη θέση του Φερνάντο Αλόνσο που «έτρεχε» στον φημισμένο αγώνα 500 μιλίων της Ινδιανάπολης), ο Μπάτον συνέχισε να αγωνίζεται σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Super GT και Extreme E, ενώ έκανε και τρεις εμφανίσεις στις 24 Ώρες του Λε Μαν. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο πολύπειρος Βρετανός μετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), αλλά ανακοίνωσε ότι ο αγώνας των 8 Ωρών του Μπαχρέιν, που είναι προγραμματισμένος για τις 8 Νοεμβρίου, θα βάλει τέλος στην επαγγελματική αγωνιστική καριέρα του, καθώς θέλει να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα και να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

«Αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας μου» δήλωσε ο Μπάτον στο BBC Radio και συνέχισε: «Πάντα μου άρεσε το Μπαχρέιν, νομίζω ότι είναι μια διασκεδαστική πίστα και θα την απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ, επειδή αυτό θα είναι το τέλος της επαγγελματικής αγωνιστικής καριέρας μου. Απόλαυσα πραγματικά τον χρόνο μου με την Jota στο WEC, αλλά η ζωή μου έχει γίνει υπερβολικά πολυάσχολη και δεν είναι δίκαιο ούτε για την ομάδα ούτε για μένα να μπαίνω στο 2026 και να πιστεύω ότι θα έχω αρκετό χρόνο γι’ αυτό. Τα παιδιά μου είναι τεσσάρων και έξι ετών και λείπεις για μια εβδομάδα και χάνεις τόσα πολλά, δεν παίρνεις πίσω αυτόν τον χρόνο. Νιώθω ότι έχω χάσει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που ήταν εντάξει, γιατί ήξερα ότι θα συνέβαινε, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να το ξανακάνω για άλλη μια σεζόν».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum