menu
22.3 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ο Μπαπέ πήρε το «Χρυσό Παπούτσι»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

O Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε σήμερα (31/10) στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το «Χρυσό Παπούτσι» 2024/25, το ετήσιο βραβείο που δίνεται στον κορυφαίο σκόρερ της σεζόν (στα πρωταθλήματα) στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Αθλητικά Μέσα (ESM/ European Sport Media).

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε 31 γκολ στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας 62 βαθμούς στο σύστημα συντελεστών, μπροστά από τον Βίκτορ Γκιόκερες (39 γκολ, 58,5 βαθμοί) και τον Μοχάμεντ Σαλάχ (29 γκολ, 58 βαθμοί).

Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Χουάν Ιγνάσιο Γκαλάρντο, διευθυντή της MARCA και αντιπρόεδρο της ESM, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι στο προεδρικό θεωρείο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, ο προπονητής Τσάμπι Αλόνσο, ολόκληρη η ομάδα, καθώς και μέλη της οικογένειας του Μπαπέ

«Αγαπητέ Κιλιάν, αυτό το παπούτσι είναι ο καρπός της δέσμευσής σου στο ποδόσφαιρο. Είμαι περήφανος που έχω έναν παίκτη σαν εσένα, που αντιπροσωπεύει τέλεια τις αξίες του συλλόγου μας. Αυτό το Χρυσό Παπούτσι είναι ένα κίνητρο για εσένα να συνεχίσεις να κερδίζεις και έτσι να ενισχύσεις περαιτέρω την ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης», είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Στη συνέχεια, ο Χουάν Ιγνάθιο Γκαλάρντο πήρε τον λόγο για να τονίσει τη συμβολική και αθλητική αξία του βραβείου. Υπενθύμισε ότι το Χρυσό Παπούτσι, που δημιουργήθηκε το 1968 και διοργανώνεται από την ESM τα τελευταία 28 χρόνια, αναγνωρίζει τον κορυφαίο σκόρερ χωρίς ψήφους ή κριτική επιτροπή.

Ο Γάλλος παίκτης παρακολούθησε με συγκίνηση και ενθουσιασμό το βίντεο μ όλα του τα γκολ τη σεζόν 2024/25 πριν εκφωνήσει την ομιλία του.
Αφού πήρε «Χρυσό Παπούτσι» από τα χέρια του Χουάν Ιγνάθιο Γκαλάρντο, είπε:
«Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όλους στην MARCA και την European Sport Media. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου που έφεραν στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό του Κίλιαν. Έχουμε μια απίστευτη ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum