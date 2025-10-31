Ο Μπαπέ πήρε το «Χρυσό Παπούτσι»

O Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε σήμερα (31/10) στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το «Χρυσό Παπούτσι» 2024/25, το ετήσιο βραβείο που δίνεται στον κορυφαίο σκόρερ της σεζόν (στα πρωταθλήματα) στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Αθλητικά Μέσα (ESM/ European Sport Media).

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε 31 γκολ στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας 62 βαθμούς στο σύστημα συντελεστών, μπροστά από τον Βίκτορ Γκιόκερες (39 γκολ, 58,5 βαθμοί) και τον Μοχάμεντ Σαλάχ (29 γκολ, 58 βαθμοί).

Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Χουάν Ιγνάσιο Γκαλάρντο, διευθυντή της MARCA και αντιπρόεδρο της ESM, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι στο προεδρικό θεωρείο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, ο προπονητής Τσάμπι Αλόνσο, ολόκληρη η ομάδα, καθώς και μέλη της οικογένειας του Μπαπέ

«Αγαπητέ Κιλιάν, αυτό το παπούτσι είναι ο καρπός της δέσμευσής σου στο ποδόσφαιρο. Είμαι περήφανος που έχω έναν παίκτη σαν εσένα, που αντιπροσωπεύει τέλεια τις αξίες του συλλόγου μας. Αυτό το Χρυσό Παπούτσι είναι ένα κίνητρο για εσένα να συνεχίσεις να κερδίζεις και έτσι να ενισχύσεις περαιτέρω την ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης», είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Στη συνέχεια, ο Χουάν Ιγνάθιο Γκαλάρντο πήρε τον λόγο για να τονίσει τη συμβολική και αθλητική αξία του βραβείου. Υπενθύμισε ότι το Χρυσό Παπούτσι, που δημιουργήθηκε το 1968 και διοργανώνεται από την ESM τα τελευταία 28 χρόνια, αναγνωρίζει τον κορυφαίο σκόρερ χωρίς ψήφους ή κριτική επιτροπή.

Ο Γάλλος παίκτης παρακολούθησε με συγκίνηση και ενθουσιασμό το βίντεο μ όλα του τα γκολ τη σεζόν 2024/25 πριν εκφωνήσει την ομιλία του.

Αφού πήρε «Χρυσό Παπούτσι» από τα χέρια του Χουάν Ιγνάθιο Γκαλάρντο, είπε:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όλους στην MARCA και την European Sport Media. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου που έφεραν στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό του Κίλιαν. Έχουμε μια απίστευτη ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα».