Ο Μήτογλου «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό

Με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο του, λόγω της τιμωρίας του Εργκίν Αταμάν από τους περσινούς τελικούς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-83 του ΠΑΟΚ στο Τ-Center, στην πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο MVP, έχοντας συγκομιδή 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 12 πόντους στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το πρώτο δεκάλεπτο έκανε σημαντική δουλειά στη ρακέτα, με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 10 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Χολμς πέτυχε 8 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ. O Μάριους Γκριγκόνις ξεκίνησε βασικός και πέτυχε 3 πόντους στην επίσημη επιστροφή του στην GBL μετά τη δύσκολη χρονιά που είχε πέρυσι, όταν αναγκάστηκε να μείνει στα «πιτς».

Χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο αρχηγός έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι των «πρασίνων» επελέγησαν ως οι δύο ξένοι εκτός δωδεκάδας, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει εννεά ξένους στο ρόστερ και από φέτος στην GBL επιτρέπονται 6+2.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 22 πόντους. Ο Τόμας Ντίμσα είχε 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 9 ριμπάουντ μάζεψε για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ο Μάρβιν Τζόουνς (και 13 πόντους).

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολυφωνία στην επίθεση μετά το τζάμπολ, με τον νεαρό διεθνή Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να κυριαρχεί στη ρακέτα, τον Γκριγκόνις να ξεκινά βασικός και τους Σορτς, Γκραντ και Μήτογλου να δίνουν πόντους στους «πράσινους» για το 20-10 στο τέλος της 1ης περιόδου. Στη 2η περίοδο, οι «πράσινοι» έκαναν επιμέρους σκορ 31-21 για το 51-31 του ημιχρόνου. Οι «πράσινοι» χαλάρωσαν στο β΄ μέρος, για να κάνει ο ΠΑΟΚ επιμέρους σκορ 17-21 και 21-25 στο 3ο και το 4ο δεκάλεπτο, με τους Τζάκσον, Μουρ, Τζόουνς, Ντιμσά να ξεχωρίζουν από τον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στη GBL και πλέον σκέφτεται τον αγώνα με την Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Ανγκελης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Σορτς 10, Χολμς 8, Σαμοντούροβ 11, Γκραντ 4, Γκριγκόνις 3, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου, Ναν 12 (2), Τολιόπουλος 8 (2), Ερνανγκόμεθ 9, Μήτογλου 22 (1)

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (1), Τζάκσον 22 (1), Τζόουνς 13, Περσίδης 9 (1), Μπράουν 2, Κόνιαρης 3 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 11, Ντιμσά 14 (4)