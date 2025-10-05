menu
22.3 C
Chania
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ο Μήτογλου «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο του, λόγω της τιμωρίας του Εργκίν Αταμάν από τους περσινούς τελικούς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-83 του ΠΑΟΚ στο Τ-Center, στην πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο MVP, έχοντας συγκομιδή 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 12 πόντους στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το πρώτο δεκάλεπτο έκανε σημαντική δουλειά στη ρακέτα, με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 10 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Χολμς πέτυχε 8 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ. O Μάριους Γκριγκόνις ξεκίνησε βασικός και πέτυχε 3 πόντους στην επίσημη επιστροφή του στην GBL μετά τη δύσκολη χρονιά που είχε πέρυσι, όταν αναγκάστηκε να μείνει στα «πιτς».

Χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο αρχηγός έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι των «πρασίνων» επελέγησαν ως οι δύο ξένοι εκτός δωδεκάδας, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει εννεά ξένους στο ρόστερ και από φέτος στην GBL επιτρέπονται 6+2.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 22 πόντους. Ο Τόμας Ντίμσα είχε 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 9 ριμπάουντ μάζεψε για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ο Μάρβιν Τζόουνς (και 13 πόντους).

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολυφωνία στην επίθεση μετά το τζάμπολ, με τον νεαρό διεθνή Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να κυριαρχεί στη ρακέτα, τον Γκριγκόνις να ξεκινά βασικός και τους Σορτς, Γκραντ και Μήτογλου να δίνουν πόντους στους «πράσινους» για το 20-10 στο τέλος της 1ης περιόδου. Στη 2η περίοδο, οι «πράσινοι» έκαναν επιμέρους σκορ 31-21 για το 51-31 του ημιχρόνου. Οι «πράσινοι» χαλάρωσαν στο β΄ μέρος, για να κάνει ο ΠΑΟΚ επιμέρους σκορ 17-21 και 21-25 στο 3ο και το 4ο δεκάλεπτο, με τους Τζάκσον, Μουρ, Τζόουνς, Ντιμσά να ξεχωρίζουν από τον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στη GBL και πλέον σκέφτεται τον αγώνα με την Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Ανγκελης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Σορτς 10, Χολμς 8, Σαμοντούροβ 11, Γκραντ 4, Γκριγκόνις 3, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου, Ναν 12 (2), Τολιόπουλος 8 (2), Ερνανγκόμεθ 9, Μήτογλου 22 (1)

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (1), Τζάκσον 22 (1), Τζόουνς 13, Περσίδης 9 (1), Μπράουν 2, Κόνιαρης 3 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 11, Ντιμσά 14 (4)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum