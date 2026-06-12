Ο Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος

Η περιουσία του Ίλον Μασκ ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο του Bloomberg, έπειτα από την εισαγωγή της SpaceX στο Χρηματιστήριο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο σημείωσε θεαματική αύξηση λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε, γύρω στις 19.00 ώρα Ελλάδας, τη SpaceX σε περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ ελέγχει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής της SpaceX ξεκίνησε στα 150 δολάρια σήμερα, στα πρώτα της βήματα στη Γουόλ Στριτ, ήτοι μια αύξηση 11% σε σχέση με την αρχική τιμή που είχε οριστεί για αυτήν την ιστορική είσοδο στο Χρηματιστήριο.