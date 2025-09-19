menu
Πολιτισμός

Ο Μάνος Τρυπιάς και η μπάντα του αποχαιρετούν το Καλοκαίρι με μία μεγάλη συναυλία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θεατράκι Βαρυπέτρου ο Μάνος Τρυπιάς και η μπάντα του αποχαιρετούν το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία γεμάτη μουσική, συναίσθημα και αγάπη!

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «με συνδιοργάνωση της Περιφέρεια Κρήτης και την πολύτιμη υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρυπέτρου “Ο Κάστελος” η συναυλία αυτή αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της καλοκαιρινής περιοδείας, που άφησε δυνατά μουσικά αποτυπώματα σε όσους παρευρέθηκαν
Η βραδιά θα έχει έναν ξεχωριστό τόνο, καθώς επίτιμος καλεσμένος θα είναι ο σπουδαίος τραγουδοποιός Σάκης Σακελλαρίδης ένας άνθρωπος που έχει γράψει πολλά τραγούδια για τον Μάνο Τρυπιά. Μαζί θα παρουσιάσουν τραγούδια που φέρουν την υπογραφή του, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το έργο του και την πολύτιμη συμβολή του στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία ♪
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κυρίως τα προσωπικά τραγούδια του Μάνου Τρυπιά, αγαπημένες διασκευές με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ματιά και μια υπόσχεση, η μουσική να ενώσει, να συγκινήσει και να χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το συναυλιακό καλοκαίρι του ’25
info:
Κυριακή 21/9/25
ώρα έναρξης: 20:00
είσοδος ελεύθερη
Ανοιχτό Θεατράκι Βαρυπέτρου
https://w.wiki/FFH6
Παραγωγή: TrypArt
Συνδιοργάνωση: Περιφέρειας Κρήτης
Υποστηρικτής: Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρυπέτρου “Ο Κάστελος”
Ήχος – Φώτα: Διονύσης Μανουσάκης – Δημήτρης Γιαννούλης
► follow: https://linktr.ee/manostripias
Μάνος Τρυπιάς & Αυτοσχέδιος Μηχανισμός»

