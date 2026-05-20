Ο Μάης του ‘68

Όποτε βρέθηκα υπό πίεση, περνώντας από «συνεντεύξεις» που δεν ήταν τίποτα άλλο από κανονικές ανακρίσεις και µε ρωτούσαν, ενώ φυσικά είχαν όλα τα στοιχεία, πότε γεννηθήκατε, στη γλώσσα µου ερχόταν από αντίδραση η φράση «το Μάη του ‘68» άσχετα αν τελικά λογικευόµουν και απαντούσα πειθήνια το Σεπτέµβρη του ‘68.

Ο όρος Μάης του ’68, γνωστός και ως Γαλλικός Μάης, περιγράφει την πολιτική και κοινωνική αναταραχή που ξέσπασε στη Γαλλία το ’68. Τα γεγονότα ξεκίνησαν από κινητοποιήσεις µαθητών και φοιτητών, επεκτάθηκαν µε γενική απεργία των Γάλλων εργατών και τελικά οδήγησαν σε πολιτική και κοινωνική κρίση, που άρχισε να παίρνει διαστάσεις επανάστασης και οδήγησε στη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη εκλογών.

Πολλοί ακούν µε τα πρόσφατα πολεµικά γεγονότα, ότι το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ κατέπλευσε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ε αυτός ο στρατηγός, ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας το ’68, και τα βρήκε τόσο σκούρα από τους φοιτητές και αργότερα τους εργάτες, που σκεφτόταν πολύ σοβαρά τότε να κατεβάσει το στρατό στους δρόµους για να καταπνίξει την επανάσταση. Από το φόβο του µάλιστα µην ο λαός καταλάβει κάποια στιγµή το προεδρικό µέγαρο στα Ηλύσια Πεδία, ο ίδιος για ένα διάστηµα είχε καταφύγει στη Γερµανία στο Μπάτεν Μπάτεν. Τα τότε κόµµατα το σοσιαλιστικό και το κοµµουνιστικό και αφού είχε φουντώσει το κίνηµα κατέβασαν τους εργάτες σε γενική απεργία στις 13 Μαίου µε τη συµµετοχή του κόσµου να φτάνει στα δέκα εκατοµµύρια.

Η επανάσταση είχε παγκόσµια απήχηση µε το Γερµανό φοιτητή γνωστό ως ο «κόκκινος Ντανί» ηγέτη τότε του φοιτητικού κινήµατος να πηγαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου διοργανώνονταν εκδηλώσεις συµπαράστασης στον αγώνα. Βέβαια σε µια του έξοδο, του απαγορεύτηκε η επιστροφή και απελάθηκε ως ανεπιθύµητος. Υπήρξαν οδοµαχίες, οδοφράγµατα, µολότοφ, και το γνωστό και σε µας τώρα ξήλωµα των πεζοδροµίων για πολεµοφόδια.

Στο σοσιαλιστικό κόµµα εµφανίστηκε νέος τότε ο Μιτεράν, που ονειρευόταν να γίνει πρωθυπουργός και αργότερα πρόεδρος της Γαλλίας. Το κοµµουνιστικό κόµµα που διαπραγµατευόταν τότε µε την κυβέρνηση για παύση των αναταραχών για ιδία οφέλη. Και οι δύο αυτοί καπέλωσαν τον φοιτητικό αγώνα ενώ τα άλλα ακροαριστερά κόµµατα που είχαν στηρίξει τον αγώνα τέθηκαν εκτός νόµου.

Ο Σαρλ ντε Γκωλ προκήρυξε ξανά εκλογές τον Ιούνιο, αφού απευθύνθηκε µέσω ραδιοφώνου (για να ξυπνήσει και µνήµες από τον πόλεµο) στο Γαλλικό λαό τονίζοντας ότι µόνον αυτός µπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και οµαλότητα.

Η ∆εξιά σάρωσε µε ποσοστό 43,65% των ψήφων, οι σοσιαλιστές έχασαν 61 έδρες και οι κοµµουνιστές 39.

Μερικοί φιλόσοφοι και ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι η εξέγερση ήταν το πιο σηµαντικό επαναστατικό γεγονός του 20ου αιώνα (φυσικά µε τον Ζαν Πωλ Σαρτρ να συντροφεύει τους τότε φοιτητές στους δρόµους και να λογοµαχεί ενίοτε µαζί τους), επειδή δεν πραγµατοποιήθηκε από µεµονωµένο πλήθος, όπως οι εργαζόµενοι ή οι φυλετικές µειονότητες, αλλά ήταν µια παλλαϊκή εξέγερση, άνευ φυλετικών, πολιτιστικών, ηλικιακών και κοινωνικών διακρίσεων.

Στην Ελλάδα πλησιάζουν εκλογές και ο πρωθυπουργός έχει έρθει αντιµέτωπος και µε παλλαϊκές συγκεντρώσεις (βλέπε Τέµπη) και µε άλλα σκάνδαλα που το πιέζουν, αλλά σίγουρα θα παίξει και αυτός το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας και οµαλότητας, όπως ο Γάλλος στρατηγός που σίγουρα θαυµάζει ως ∆εξιός. Και καµιά φορά η ιστορία απλώς επαναλαµβάνεται. Ίδωµεν, κοντός ψαλµός αλληλούια…

*Ο Αριστείδης Αρχοντάκης είναι συγγραφέας-φυσικός.