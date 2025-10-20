Ο Μ. Συντυχάκης για την εκδήλωση αδελφοποίησης των χωριών Σοκαρά και Καλής Συκιάς

Στην ακόλουθη δήλωση για την εκδήλωση αδελφοποίησης των δύο μαρτυρικών χωριών Σοκαρά και Καλής Συκιάς προέβη ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ:

«Η Κρήτη, με την αντίσταση και την θυσία των παιδιών της και στην περίοδο 1940-1945 ενάντια του φασιστικού Άξονα, αποτελεί Σύμβολο Θυσίας για την αποτίναξη του ζυγού, για λεύτερη πατρίδα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Αντίσταση του Ελληνικού λαού και κυρίως των Κρητών δυσκόλεψε αφάνταστα τα επεκτατικά σχέδια του Γ΄ Ράιχ και των ντόπιων συνεργατών του.

Ο Κρητικός λαός, πιστός στις ένδοξες παραδόσεις του, αγωνίστηκε με υψηλό φρόνημα και θάρρος, από την πρώτη μέρα της Μάχης της Κρήτης έως την τελευταία μέρα της Κατοχής.

Για την ανυπότακτη στάση της η Κρήτη κατέβαλλε βαρύτατο φόρο αίματος, με χιλιάδες θύματα. Αποτροπιασμό προκαλούν οι θηριωδίες της ναζιστικής Γερμανίας εις βάρος του άμαχου πληθυσμού. Γυναίκες, παιδιά, ανάπηροι και υπέργηροι ήταν θύματα της κτηνωδίας και της ανανδρίας του γερμανικού στρατού κατοχής.

Η ίδρυση και δράση των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ έμελε να πυροδοτήσει τη δημιουργία ενός Λαϊκού Κινήματος Αντίστασης που έδωσε το καταλυτικό χτύπημα στους εισβολείς στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην τελική αντιφασιστική νίκη των λαών, με τον ηρωϊκό Σοβιετικό λαό και τον κόκκινο στρατό.

Η αδελφοποίηση των δύο χωριών Σοκαρά και Καλής Συκιάς που πραγματοποιήθηκε στον Σοκαρά σε μία συγκινητική τελετή δείχνει ότι όσο μικρή σε πληθυσμό μπορεί να είναι μία κοινότητα, αλλά τόσο διαθέτει μεγάλη ψυχή και το απέδειξαν, χωρίς να δειλιάσουν μπροστά στον εχθρό.

Όμως, όπου υπάρχει Αντίσταση, υπάρχει και Προδοσία.

Γι’ αυτό, ο Σοκαράς μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών, στη θέση Σπηλιάρα, ενώ στην Καλή Συκιά, σε αντίποινα για την αντίσταση των κατοίκων της, οι ναζί έριξαν τις γυναίκες ζωντανές στις φλόγες των καιόμενων σπιτιών.

Η αντίσταση του Ελληνικού λαού όμως δεν έχει βρει τη δικαίωσή της. Σήμερα, Οι ήρωες και τα μαρτυρικά χωριά δεν έχουν ανάγκη από τυπικές αναγνωρίσεις της πολιτείας, ούτε κολακίες ούτε από πολιτικάντικες σκοπιμότητες.

Ο Σοκαράς όπως και η Καλή Συκιά πέρασαν στην ιστορία ως σύμβολα αντίσταση και λευτεριάς. Θα είχαν όλα αυτά αξία αν το ελληνικό κράτος και διαχρονικά οι κυβερνήσεις έδιναν την μάχη για τις πολεμικές επανορθώσεις – αποζημιώσεις που οφείλει η ΟΔ Γερμανίας για τις καταστροφές που προξένησαν στην Ελλάδα οι εγκληματικές ναζιστικές ορδές.

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα παραμένουν ανεκπλήρωτες οι δίκαιες και τεκμηριωμένες αξιώσεις του ελληνικού λαού.

Αποτελεί κοροϊδία σε βάρος του λαού, η τακτική του κράτους, που αν και επίσημα δεν παραιτείται από την απαίτηση των αποζημιώσεων, δεν προχωρά στη διεκδίκηση με συγκεκριμένο σχέδιο και μέτρα, γιατί ακολουθεί το αφήγημα “να μην αναλωνόμαστε στο παρελθόν και να χάνουμε το μέλλον”. Δηλαδή η πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων είναι με τους συνεταίρους τους στην ΕΕ και απέναντι από το δίκιο του λαού μας. Και σήμερα οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, που ξαναμοιράζουν τον κόσμο, προκαλούν νέες πληγές και καταστροφές στους λαούς. Προκαλούν πολεμικές συγκρούσεις, περισσότερες από ποτέ, και προετοιμάζονται για γενικευμένη σύγκρουση, μετατρέποντας την οικονομία σε πολεμική.

Το ΚΚΕ δεν θα παραιτηθεί ποτέ από την ξεκάθαρη θέση του, να υπερασπίζεται το δίκαιο αίτημα του ελληνικού από την κυβέρνηση να διεκδικήσει τώρα από τη γερμανική κυβέρνηση τις πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές και τα εγκλήματα που προξένησαν οι ναζί στον λαό της χώρας μας. Όλα τα’ άλλα είναι για το θεαθήναι…!».